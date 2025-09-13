Per invogliare i figli a fare sport, anche i genitori dovrebbero essere più attivi: la ricerca

L'energia e la propensione all'attività fisica dei bambini non nasce per caso, ma dipende in gran parte da ciò che vedono fare mamma e papà ogni giorno. A confermarlo è uno studio pubblicato su Sports Medicine and Health Science che ha rivelato come l'esempio dei genitori influenzi profondamente i comportamenti dei figli, spesso determinando se cresceranno più sedentari o più attivi. "Il livello di attività fisica dei genitori può influenzare direttamente le abitudini dei figli", ha spiegato Diego Christofaro, professore nel Dipartimento di Scienze Motorie dell’Università Statale di San Paolo, Brasile. "In altre parole, quando i genitori mantengono una routine attiva, i bambini tendono a trascorrere meno tempo seduti".

Lo studio e il ruolo delle madri

Per arrivare a simili conclusioni, i ricercatori hanno seguito i movimenti fisici di 182 bambini tra i 6 e i 17 anni, insieme a quelli di 161 madri e 136 padri, per una settimana intera. I dati raccolti hanno mostrato un legame chiaro: i figli di genitori poco attivi trascorrevano più tempo in attività sedentarie, mentre i bambini con genitori sportivi o fisicamente attivi tendevano a muoversi di più.

Un risultato interessante emerso dallo studio riguarda poi il peso specifico dell'influenza materna. "Le madri hanno un impatto maggiore sull’attività fisica dei figli rispetto ai padri, in effetti più del doppio", hanno osservato i ricercatori. Questo dato resta valido anche tenendo conto di fattori come il livello socioeconomico della famiglia, il grado di istruzione dei genitori, l'età e il sesso dei bambini.

Come i genitori invogliano i figli a fare sport

Il modello genitoriale è il primo insegnante di ogni bambino. Guardando il proprio papà o la propria mamma, il bambino interiorizza abitudini, atteggiamenti e comportamenti, pertanto è perfettamente comprensibile come crescere in una famiglia dove l'attività motoria è di casa aumenti le probabilità di maturare a propria volta un atteggiamento positivo verso lo sport.

Secondo i ricercatori, però, oltre all'apprendimento "passivo" dato dall'osservazione del modello genitoriale, le madri e i padri che praticano esercizio fisico – e dunque ne conoscono, ragionevolmente, i benefici – spesso mettono in pratica misure che incoraggiano i figli a muoversi. Possono ad esempio limitare il tempo davanti agli schermi, accompagnare i bambini al parco riducendo gli spostamento in auto, o sostenere l'acquisto di attrezzature sportive, altalene o altri giochi che prevedano del moto. "Le abitudini sedentarie derivano da molteplici fattori, come la mancanza di tempo, di spazi e di opportunità per praticare attività fisica", ha aggiunto Christofaro. "Tuttavia, il nostro studio dimostra che le abitudini dei genitori possono incidere concretamente sulla salute dei bambini".

Per gli autori dello studio, questi risultati non riguardano solo la vita quotidiana delle famiglie, ma possono avere anche ricadute sulle politiche pubbliche a tutela della salute. Promuovere stili di vita più attivi tra i genitori potrebbe diventare una strategia efficace per ridurre la sedentarietà infantile e incoraggiare comportamenti salutari fin dall’infanzia. "Crediamo che questi dati possano supportare campagne e iniziative volte a favorire un ambiente familiare più attivo", ha concluso Christofaro, sottolineando quanto l’esempio quotidiano dei genitori possa davvero fare la differenza nella vita dei figli.