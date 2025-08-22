Pediatra salva la figlia dal soffocamento e poi condivide un video: “Tutti i genitori devono sapere cosa fare”

Il pediatra americano Michael Milobsky, padre di sette figli, ha raccontato come ha salvato la vita a uno dei suoi bambini grazie alle manovre anti-soffocamento. In un video virale ha poi spiega le tecniche corrette e invitato i genitori a prepararsi: pochi secondi possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Sapere cosa fare quando un bambino sta soffocando può fare la differenza tra la vita e la morte. A ricordarlo è il pediatra americano Michael Milobsky, padre di sette figli, che ha condiviso sui social un video diventato virale in cui spiega le manovre salvavita contro il soffocamento. "È l’unica competenza che ogni genitore dovrebbe avere", sottolinea il medico, che in prima persona si è trovato a doverla usare con il suo quinto figlio.

Un rischio spesso sottovalutato

Molti genitori si preoccupano che i bambini cadano o ingoino oggetti, ma non sempre pensano al soffocamento fino a quando non succede. "Non credo che sia un pericolo trascurato – spiega Milobsky – ma non lo si considera finché non accade dentro casa". Eppure bastano pochi secondi perché un’ostruzione delle vie respiratorie causi danni permanenti.

Nel suo video, visto da oltre due milioni di persone, il pediatra ha quindi utilizzato un peluche per mostrare i passaggi fondamentali. Prima regola: non infilare mai le dita in bocca se non si vede chiaramente l’oggetto, perché si rischia di spingerlo ancora più giù. Se il bambino tossisce o riesce a emettere suoni, è meglio lasciarlo fare: significa che l’aria passa ancora.

Se invece non tossisce né parla, bisogna intervenire subito: prima con colpi decisi sulla schiena, tra le scapole, e se non funzionano con le compressioni addominali, spingendo forte verso l’alto sotto lo sterno. "È un gesto che può sembrare violento – ha ammesso Milobsky – ma serve a salvargli la vita".

La paura, dopotutto è il nemico più grande dei genitori, ed è proprioi per questo il pediatra consiglia di allenarsi mentalmente e, se possibile, seguire un corso pratico: "Immaginare la situazione e ripassare i gesti aiuta a non farsi paralizzare dal panico". Accanto alla prontezza, però, conta anche la prevenzione. Mai lasciare i bambini camminare o correre mentre mangiano, sorvegliarli durante i pasti ed evitare oggetti a rischio come i palloncini, che possono ostruire completamente le vie respiratorie.

Intanto il messaggio di Milobsky sembra aver colpito nel segno: il suo video è stato salvato da decine di migliaia di genitori e condiviso in tutto il mondo. "Sono rimasto sorpreso dalla reazione – ha confessato – ma è evidente che questo è un timore forte per tante famiglie. E avere questa competenza significa essere pronti a salvare la vita dei propri figli".