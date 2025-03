video suggerito

Ormone dell'amore e allattamento: uno studio scopre un legame con la depressione post partum Uno studio dell'University College London ha rivelato che la depressione postnatale può alterare la risposta dell'ossitocina – il cosiddetto "ormone dell'amore" – durante l'allattamento, influenzando il legame madre-figlio. La ricerca potrebbe aprire nuove prospettive per comprendere l'impatto biologico della depressione e sviluppare strategie di supporto.

La depressione post partum non solo influisce sull’umore materno, ma potrebbe anche avere un impatto biologico sull’allattamento. A dirlo è un recente studio dell’University College London (UCL) che ha analizzato come la produzione di ossitocina, l’ormone che favorisce il rilascio del latte e rafforza il legame con il neonato, possa essere alterata nelle madri che soffrono di depressione postnatale.

"Poiché livelli più elevati di ossitocina nelle madri sono associati a risultati positivi nello sviluppo sociale del bambino e nella sua salute mentale, questi risultati indicano un possibile percorso attraverso il quale i neonati di madri che soffrono di depressione postnatale potrebbero essere a maggior rischio di vulnerabilità alla salute mentale in seguito" ha spiegato la dottoressa Kate Lindley Baron-Cohen, firma principale della ricerca appena pubblicata sulla rivista Psychoneuroendocrinology.

Il ruolo fondamentale dell'ossitocina

L'ossitocina è un ormone prodotto dall'ipotalamo che gioca un ruolo essenziale nel parto e nell’allattamento, poiché stimola il riflesso di emissione del latte materno e viene attivata dal contatto pelle a pelle tra madre e neonato che si verifica proprio durante la nutrizione al seno. Oltre alla sua funzione fisiologica, questa sostanza interagisce con specifiche aree cerebrali, riducendo lo stress e favorendo la gratificazione – è anche conosciuta come "l'ormone dell'amore" proprio perché arriva quella sensazione di appagamento che scaturisce dalle relazioni sociali –facilitando così il legame emotivo tra madre e figlio e contribuendo al benessere del neonato nelle prime fasi di sviluppo.

L’impatto della depressione post partum

In Italia la depressione post partum colpisce oltre una donna su dieci entro il primo anno dal parto e si manifesta con sintomi come umore depresso, irritabilità e difficoltà nel sonno. Le madri che ne soffrono spesso riportano un maggiore stress durante l’allattamento e una tendenza allo svezzamento precoce. Sebbene il contesto sociale e psicologico giochi un ruolo importante, fino ad oggi non era chiaro se la depressione postnatale potesse alterare direttamente il sistema dell’ossitocina.

Per approfondire questo rapporto ricercatori dell’UCL hanno dunqie coinvolto 62 madri di età compresa tra i 23 e i 44 anni, con figli di età tra i tre e i nove mesi. A ciascuna è stato somministrato o uno spray nasale contenente ossitocina o un placebo prima della poppata. Analizzando i campioni di latte materno raccolti durante l’allattamento, è emerso che i livelli basali di ossitocina non variavano in base allo stato emotivo della madre. Tuttavia, mentre nelle donne senza depressione postnatale l’ossitocina aumentava dopo la somministrazione dell’ormone, nelle madri con sintomi depressivi questo effetto risultava attenuato.

Le implicazioni per il futuro

Secondo gli autori della ricerca, i risultai ottenuti suggeriscono che la depressione post partum possa influenzare direttamente la risposta dell’ossitocina durante l’allattamento. Questo dato assume particolare importanza poiché livelli più elevati di ossitocina nella madre sono associati a migliori esiti nello sviluppo sociale e nella salute mentale del bambino. Lo studio potrebbe quindi aprire nuove prospettive per la ricerca, esplorando possibili strategie terapeutiche per sostenere le madri che desiderano allattare ma incontrano difficoltà legate alla loro condizione psicologica.