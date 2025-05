video suggerito

“Non mettete cubetti di ghiaccio nelle bevande dei bambini”: l’appello della pediatra I cubetti di ghiaccio, come dimostra l’esperimento della pediatra Niamh Lynch, sono pericolosissimi per i bambini. Una volta conficcatesi in gola non riescono a sciogliersi in tempo da permettere loro di tornare a respirare. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Con l'arrivo dell'estate può accadere che si conceda ai bambini di bere una bibita fredda, con tanto di piccoli cubetti di ghiaccio nel bicchiere. La pediatra Niamh Lynch, tuttavia, non condivide questa pratica, non tanto per il rischio che i piccoli, bevendo frettolosamente la bevanda, abbiano una congestione, quanto più per il rischio soffocamento che i genitori, pensando che tanto il ghiaccio si scioglie, spesso sottovalutano.

L'esperimento che mostra la pericolosità dei cubetti di ghiaccio

La dottoressa Niamh Lynch ha spiegato in un contenuto pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo Instagram, che ogni volta che prova a dire ai genitori che sarebbe meglio non dare ai loro bambini bevande contenenti cubetti di ghiaccio, si sente sempre rispondere che è folle.

"Sostengono che il ghiaccio non sia un elemento in grado di soffocare i bambini, dal momento che si scioglie e torna ad essere acqua" spiega l'esperta all'inizio del suo video. La donna dunque, per convincere i genitori della veridicità delle sue parole e dei pericoli potenziali nascosti dietro ai cubetti di ghiaccio, ha svolto un esperimento e si è registrata per far capire ciò che intende.

Munita di un tubo trasparente, delle dimensioni delle vie aeree di un adulto e di un cubetto di ghiaccio, la pediatra ha iniziato l'esperimento. "Ora ho il ghiaccio in bocca, lo terrò qui per 30 secondi, il tempo necessario affinché il cubetto, fermo nelle vie aeree del piccolo, potrebbe metterlo in serio pericolo". La donna spiega di non riuscire neanche ad immaginare la razionalità e l'estrema calma di un genitore in grado di guardare il suo bimbo che rischia di soffocare e pensare tra sé e sé che tanto ciò che ha in gola si scioglierà presto. "A questo punto il bimbo avrebbe già perso i sensi – dice la pediatra, sputando il cubetto di ghiaccio che aveva in bocca, ancora molto grande – come vedete il cubetto è ancora abbastanza grande da occludere completamente le vie aeree del bambino".

La pediatra tiene poi il ghiaccio in bocca fino allo scoccare dei due minuti, ma il cubetto, ancora una volta, è tanto grande da occludere in toto il tubo che rappresenta le vie aeree. "Capite che i cubetti di ghiaccio aumentano il rischio soffocamento dei bambini? Due minuti senza ossigeno è tantissimo". La pediatra suggerisce dunque di proibire i cubetti di ghiaccio ai bambini di dare loro piuttosto ghiaccioli, gelati e granite ma non quei cubetti.

I commenti sotto al video

Molti genitori hanno commentato il video di Niamh Lynch, ringraziandola per l'accorgimento a cui loro non avevano pensato e che quindi avrebbe rischiato di mettere in pericolo i loro bambini: "Mia madre mi tirò una pacca sulla schiena e dovette intervenire con la manovra di Heimlich per tre volte, prima che un cubetto di ghiaccio che mi si era conficcato in gola uscisse e mi permettesse di tornare a respirare" scrive un utente ricordando un episodio di infanzia.

Una ragazza di 15 anni, invece, parla della sua esperienza vissuta appena l'estate precedente: "Ho deciso di mordere un cubetto di ghiaccio e metà mi è rimasta in gola, mia sorella mi ha salvato la vita, ma se ci ripenso mi manca ancora l'aria". Dall'esperimento e dalle parole di chi ha vissuto un episodio di soffocamento si evince che evitare la presenza di cubetti di ghiaccio nelle bevande dei bambini può davvero salvare la loro vita.