"Non lascerò nulla ai miei figli, spenderò tutto prima di morire": la strana lezione di vita dell'ex-modella inglese Per l'ex-modella Carla Bellucci i figli dovranno assumersi le proprie responsabilità e lavorare sodo per guadagnare e costruirsi una posizione: "Non lascerò loro neanche un centesimo, spenderò tutto in vacanze lussuose".

Carla Bellucci, influencer ed ex-modella inglese con un certo feeling per le dichiarazioni incendiarie, ha affermato di non voler lasciare alcuna eredità ai suoi quattro figli e di avere intenzione di godersi fino all'ultimo centesimo tra cene, lussi e vacanze a cinque stelle.

"Spenderò tutto prima di morire" ha affermato Bellucci, incurante della pioggia di critiche che, come accaduto già in passato, non si sono certo fatte attendere.

Niente eredità per i figli

Nel corso di un'intervista al sito britannico What's the Jam, la 42enne ha spiegato di aver già fatto abbastanza sacrifici per badare alla propria famiglia.

"Noi genitori facciamo tutto per loro, quindi spenderò tutto in vacanze e nel vivere una bella vita" ha affermato la donna, sottolineando come i suoi figli abbiano tutta la vita davanti (e anche una buona base di partenza) per darsi da fare e guadagnare tutto il denaro di cui avranno bisogno.

"Non pagherò i loro debiti e non mi assumerò la responsabilità dei loro errori" ha poi rincarato la dose, convinta che un simile comportamento potrà offrire ai ragazzi una preziosa lezione di vita sull'importanza di contare solo sulle proprie forze per poter raggiungere i propri obiettivi.

"Penso sia una follia vivere una vita di m**da solo per poter lasciare qualcosa ai figli".

E per chi l'accusa di egoismo, Bellucci ha già la risposta pronta: "Ciò che è davvero egoista è il fatto che i bambini si aspettino che lavoriamo come animali per poi dare tutto a loro".

Una madre fuori dal comune

Le polemiche non sono certo una novità per Carla Bellucci, già nota in passato per diverse frasi e decisioni controverse, come quella di partorire in diretta streaming su OnlyFans.

A inizio anno, Bellucci aveva annunciato di voler offrire 7.000 sterline al mese alla figlia diciottenne per farla andare via di casa ("È troppo vecchia per vivere ancora con i genitori") e sempre di recente sembra che abbia permesso ai due figli più grandi di abbandonare gli studi per seguire i propri progetti personali.

Nonostante i comportamenti "originali" però, Carla ha detto di aver parlato con i suoi figli, che sembrano aver compreso e accettato la sua decisione.

"Ricevono soldi e regali adesso, quindi non si preoccupano del futuro" ha detto Bellucci. "Vogliono vedermi felice, e i figli che non desiderano lo stesso per i loro genitori hanno bisogno di una lezione di vita".