Niente tablet, niente urla: la nuova sfida dei genitori in missione per educare i figli al ristorante

Nell'era degli schermi onnipresenti, c’è un gruppo crescente di genitori che ha scelto una strada diversa. Invece di placare i propri figli con tablet e smartphone, queste mamme e papà stanno insegnando loro a stare a tavola con educazione, partecipazione e rispetto – anche fuori casa. L'ambizioso obiettivo è quello di trasformare la cena fuori in un momento di condivisione familiare e crescita sociale, senza urla, distrazioni digitali o compromessi.

A intercettare questa nuova tendenza è stato il New York Post, il quale ha raccolto alcune testimonianze di chi ha abbracciato tale filosofia per contrastare le tante iniziative childfree che si stanno diffondendo tra ristoratori e albergatori (anche in Italia) e, allo stesso tempo, insegnare ai più piccoli a partecipare a un importante momento di socialità senza necessariamente finire con gli occhi incollati a uno schermo

Tablet e smartphone banditi

Jamie Boxer, mamma trentaseienne di Brooklyn e logopedista, ha fatto del “restaurant training” una vera missione. Insieme ai suoi due bambini piccoli, frequenta locali di tendenza, rigorosamente senza l'aiuto di tablet o telefoni. "Se imparano fin da piccoli a godersi un’uscita senza schermi, sapranno comunicare e connettersi davvero con gli altri", ha spiegato Boxer. Il momento del pranzo o della cena in un ristorante è infatti un'occasione di condivisione dove i piccoli non solo hanno l'opportunità di scoprire nuovi sapori, ma, soprattutto, imparano l'arte della conversazione a tavola, costruendo ricordi ed esperienze che rafforzano i legami con genitori ed eventuali fratelli o sorelle. Tutte cose che vengono meno se il bambino si isola immergendosi nelle immagine trasmesse da uno schermo.

La tendenza nasce infatti (anche) come reazione al fenomeno dei cosiddetti iPad Kid, bambini che trascorrono ore e ore davanti agli schermi, a scapito dello sviluppo emotivo e sociale. Non solo. Secondo un sondaggio citato dal Post, i genitori litigano mediamente per 96 ore l’anno con i figli a causa dello schermo. E il 67 percento di loro teme di perdersi momenti preziosi proprio a tavola.

Il pasto in famiglia come momento educativo

Anche Rosdaly Ramirez, mamma nel Bronx di tre bambini tra i 2 e i 7 anni, ha ammesso in passato di aver usato usavamo i telefoni per tenere buoni i figli, tuttavia con il tempo lei e il marito si sono resi conto che quegli apparecchi stavano rubando del tempo di qualità da passare in famiglia. Da allora, la tecnologia è stata bandita da casa e ristoranti, sostituita da giochi interattivi e chiacchiere. "Così imparano a conoscere il mondo e se stessi", ha affermato Ramirez, sottolineando come i luoghi pubblici – ristoranti, bar, centri commerciali – siano un'ottima palestra per insegnare ai più piccoli a stare in mezzo agli altri, comportandosi con educazione e rispetto verso il prossimo.

C'è poi chi prepara i figli con vere e propri "discorsi di incoraggiamento" prima di entrare in un locale, come Danielle Currie, madre di tre figli in Florida. "Vogliamo che i nostri figli abbiano dei confini chiari e non crescano pensando che un iPad sia parte del pasto" ha affermato la madre al Post. Anche Ashley McCarley, dall’Alabama, è convinta della necessità di non ipnotizzare i piccoli con uni schermo: "La noia spinge i bambini a essere creativi, a parlare, a ordinare da soli".

A Manhattan, l’esperta di galateo Myka Meier ha invece lanciato una serie di corsi per insegnare le buone maniere ai bambini sotto i sei anni: "Allenare i figli al ristorante restituisce ai genitori la loro vita sociale. C’è meno stress e più divertimento, senza schermi".