video suggerito

Muore dopo un’operazione per una gravidanza extrauterina: l’addio commosso all’infermiera influencer Taina Madeiros, già madre di una bambina di 5 anni, è scomparsa improvvisamente in seguito ad un delicato intervento chirurgico. Cordoglio e sgomento tra familiari e le tante persone che avevano beneficiato dei suoi consigli sulla maternità: “Dio ha chiamato la nostra Tai a casa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La comunità online è in lutto per la tragica scomparsa di Taina Madeiros, 34 anni, infermiera, deceduta a seguito di un intervento chirurgico d'emergenza.

Madeiros, conosciuta e apprezzata da oltre 70.000 follower su Instagram per i suoi consigli su gravidanza e allattamento, si sarebbe sottoposta a un'operazione per trattare una gravidanza extrauterina, una condizione patologica in cui l'ovulo fecondato s'impianta al di fuori della cavità uterina.

In casi simili la gravidanza non può essere portata a termine e qualora non fosse più possibile intervenire con farmaci specifici per bloccare la gestazione, per salvare la vita della donna occorre intervenire con urgenza per asportare sia la placenta che il feto.

Nel caso di Madeiros però, l'équipe medica non è riuscita a rimediare a una situazione molto complessa e la donna, nonostante un iniziale segnale di ripresa post-operatorio, è spirata poco dopo.

L'ultimo post

Nonostante non avesse specificato il motivo dell'intervento sui suoi canali social, Taina, che già in passato aveva manifestato il grande desiderio di avere una famiglia numerosa, aveva chiesto ai suoi follower di pregare per la sua guarigione in uno dei suoi messaggi su Instagram.

"Pregate per la mia guarigione, ora devo prendermi cura di me stessa, ma presto starò meglio per prendermi cura di voi, se Dio vuole", aveva scritto.

Dopo la notizia del tragico esito dell'operazione però, un nuovo post è comparso sulla pagina della donna annunciando la celebrazione del rito funebre e la sepoltura della salma, avvenuta lo scorso giovedì a Parnamirim, nel nord-est del Brasile.

"Dio ha chiamato la nostra Tai a casa" si legge nel messaggio scritto dai familiari. "Ha toccato la vita di molte persone, guardando oltre con occhi che riflettevano la bellezza del mare e trasudavano compassione. Ci restano i migliori ricordi: il suo sorriso luminoso, il suo abbraccio caloroso e il suo lascito d'amore."

Oltre al marito e a una bimba di 5 anni, Madeiros lascia un vuoto anche nel cuore di una community molto unita e che si era affidata ai suoi esperti suggerimenti per risolvere piccoli e grandi problemi della maternità.

"La scorsa settimana ti ho chiesto: ‘Hai idea di quante famiglie hai aiutato?‘ E tu hai risposto: "Ho perso il conto, ma sono più di 2.000!" ha ricordato tra i commenti un amico intimo di Madeiros, sottolineando la dedizione e la passione con cui l'infermiera aveva affrontato quella che per lei era una vera e propria missione di vita: aiutare tutte le mamme a crescere al meglio i loro bambini.