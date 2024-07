video suggerito

"Mio figlio poteva farsi male": mamma spiega perché non è sicuro usare il seggiolino dell'auto al ristorante Utilizzare il seggiolino dell'automobile al ristorante o al supermercato può essere pericoloso per i bambini. Meglio scegliere dei locali su misura di bambino, utilizzare il marsupio o il passeggino.

A cura di Sophia Crotti

Una mamma ha condiviso su TikTok un video in cui è al ristorante e sta per addentare una forchettata di riso quando improvvisamente il suo bimbo, seduto davanti a lei, si ribalta dalla sedia.

Il piccolo, di soli 5 mesi, era stato posizionato dalla famiglia su una delle sedie alte del ristorante, ma all'interno del seggiolino dell'automobile.

Ad un certo punto la struttura in legno non ha retto il peso del piccolo e del suo seggiolino, e si è ribaltata e il bimbo è caduto, tirando un urlo.

Solo un forte spavento, la mamma è infatti riuscita a prendere il seggiolone per il manico e il piccolo Sebastian è rimasto illeso. La mamma ha poi subito preso in braccio il bimbo che già non piangeva più, ma ha voluto spiegare perché questa abitudine può essere pericolosa.

"Ho visto che nel ristorante altri bambini erano posizionati sulle sedie alte ma all'interno dei loro seggiolini auto e ho deciso di fare lo stesso. È stato un errore, la mia prima e ultima volta".

Il video su Tiktok

Il video del capitombolo del piccolo Sebastian è diventato virale, raggiungendo quasi 2 milioni di visualizzazioni, allora la mamma ha deciso di caricare un altro video sulla piattaforma in cui ha spiegato l'accaduto.

La donna ha specificato che il suo bimbo sta bene e fortunatamente non si è fatto nulla, ma che lei non commetterà mai più un errore simile.

"Quando siamo arrivati al ristorante, ho deciso di non mettere il bimbo nel passeggino, poiché lo spazio tra i tavoli era davvero molto stretto. Allora l'ho lasciato nel seggiolino dell'auto che ho posizionato su una sedia".

La mamma ha spiegato che tanti altri genitori avevano fatto lo stesso con i propri bimbi nel locale e allora ha pensato che non fosse una pratica così poco sicura.

Perché non è sicuro posizionare il seggiolino auto su una sedia

Come specifica il sito dell'Ospedale Pediatrico Meyer, uno dei principali motivi per cui i bambini fanno accesso al pronto soccorso in età pediatrica è proprio il trauma cranico, perché cercando di imparare a stare in equilibrio e camminare è normale che cadano a terra e possano anche sbattere la testa.

La pediatra Alisa Baer, ha spiegato a Parents, che è proprio il trauma cranico uno dei rischi in cui incorrono i piccoli posizionati sul seggiolino auto anche fuori dal veicolo.

"Sono molti di più i bambini che si fanno male quando sono nel seggiolino ma non in auto, perché lo strumento deve essere utilizzato solo nella vettura".

Il problema, secondo la dottoressa, è che se il seggiolino in auto è ben posizionato e stabile, ma una volta posto sopra una sedia è in balia dei movimenti degli altri: "Diventa una specie di dondolo, basta un piccolo urto causato da un cameriere, da un cliente o dal bimbo stesso e la sedia potrebbe ribaltarsi".

La dottoressa sconsiglia soprattutto di posizionare il seggiolino in alto, sui seggioloni dei ristoranti o sul carrello della spesa, dove il bimbo è meno stabile e rischia di farsi più male.

"Non solo il trauma cranico, ma anche asfissia e strangolamento sono pericoli in cui il piccolo incorre, spesso troppo velocemente e silenziosamente perché i genitori se ne accorgano".

Come far sedere il bimbo in maniera sicura in un locale

La pediatra spiega intervistata da Parents che il seggiolino dell'auto dovrebbe sempre rimanere su una superficie sulla quale è saldamente fissato, meglio se al suolo. Nonostante ciò è consapevole che non sempre i locali siano su misura di bambino, per tanto invita i genitori a seguire qualche accorgimento:

Scegliere locali su misura di bambino: non tutti i locali hanno spazi adatti ai bambini, dunque sarebbe meglio assicurarsi di poter portare all'interno il proprio passeggino, per lasciare lì dentro il piccolo.

non tutti i locali hanno spazi adatti ai bambini, dunque sarebbe meglio assicurarsi di poter portare all'interno il proprio passeggino, per lasciare lì dentro il piccolo. Preferire i posti all'aperto: se non fa troppo freddo è ottimale scegliere un locale che abbia la possibilità di mangiare all'aperto, dove gli spazi ampi

se non fa troppo freddo è ottimale scegliere un locale che abbia la possibilità di mangiare all'aperto, dove gli spazi ampi Tenere il bimbo nel marsupio: il piccolo può restare nel marsupio dive sarà al sicuro e sempre sotto controllo

il piccolo può restare nel marsupio dive sarà al sicuro e sempre sotto controllo Portare il proprio seggiolone da casa: contattando il ristorante è possibile portare il proprio seggiolone da casa, da dove si sarà certi che il piccolo non cada.