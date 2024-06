video suggerito

"Mio figlio non mi ascolta": alcuni consigli per parlare in modo efficace a un bambino Parlare con un bambino non è semplicissimo, nemmeno se è il proprio figlio. Bisogna sforzarsi di trovare un linguaggio comune e mettere in atto qualche trucchetto per rendere le conversazioni piacevoli e interessanti per grandi e piccini.

A cura di Sophia Crotti

Dopo un rimprovero ridono, alcune volte scoppiano a piangere ed è impossibile comprenderne il motivo, altre volte ancora sembrano non capire cosa gli adulti stanno dicendo loro, la verità è che parlare con i bambini può essere davvero complicato.

Per parlare con i propri figli in maniera efficace bisogna solo imparare il loro linguaggio, o trovarne uno che permetta ai genitori di esprimere come si sentono e ai piccoli di capirlo, seguendo qualche consiglio.

Mettersi al livello dei bambini

A volte gli adulti dimenticano che con la loro corporatura imponente e altezza nettamente superiore a quella dei loro bimbi, rischiano di spaventarli. Sul sito HuffPost, Mitru Ciarlante, responsabile del benessere dei giovani per un’associazione americana ha spiegato: “L’adulto appare potentissimo già solo per la sua stazza dal punto di vista dei bambini”.

L’esperto suggerisce dunque di inginocchiarsi, per parlare ai piccoli faccia a faccia, così che si sentano accolti, compresi e rispettati.

Fare attenzione al linguaggio del corpo dei bambini

I bambini, esattamente come gli adulti, non comunicano solo a parole ma anche con il linguaggio del loro corpo, dal quale gli adulti possono imparare a decodificare emozioni e sensazioni.

“Espressioni facciali, indicazioni, gesti e linguaggio del corpo permettono di capire se come ci stiamo comportando piace ai bambini”, spiega Alisha Simpson-Watt, assistente sociale, ad HuffPost.

La dottoressa ha infatti affermato che non è detto che a tutti i bambini piaccia allo stesso modo che un adulto si metta in ginocchio davanti a loro, prenda le loro mani o li abbracci e che non appena danno segnali di chiusura o “congelamento” è importante cambiare atteggiamento nei loro confronti e assecondarli.

“È fondamentale chiedere ai bambini se preferiscono un abbraccio, un bacino sulla guancia o una stretta di mano, anche se siamo i loro genitori” spiega la dottoressa.

Rispettare i silenzi

In un mondo che corre velocissimo, spesso accade che gli adulti cerchino di riempire i silenzi dei bambini o di ultimare le loro frasi per fare in fretta, ma non c’è nulla di più sbagliato.

“Ai bimbi serve tempo per elaborare le informazioni che gli stanno arrivando” ha spiegato l’assistente sociale Simpson-Watt ad HuffPost.

Dunque dopo aver posto loro una domanda o aver iniziato una conversazione per stimolare anche il loro linguaggio bisogna rispettare i loro tempi.

Utilizzare un linguaggio adatto ai piccoli

Non si tratta di fare vocine o semplificare le costruzioni delle frasi con le quali comunichiamo con i bambini, ma di essere chiari e concisi.

L’assistente sociale Simpson-Watt ha spiegato che è importante evitare un linguaggio denigratorio e le cosiddette parolacce, o alzare troppo la voce.

Inoltre bisogna cercare di trovare un argomento comune perché, esattamente come fanno gli adulti, anche i bambini si annoiano e smettono di ascoltare quando si parla loro di qualcosa che non li interessa.

Chiedere ai bambini cosa li interessa

Per comunicare con i bambini bisogna cercare di mettersi dalla parte dei bambini, capendo cosa piace a loro così da far loro domande e ascoltarli ma non solo.

Una volta scoperto qual è il cartone animato preferito del proprio bambino si possono stampare sagome di quel personaggio o fare lavoretti a tema, così i piccoli apprezzeranno l’autenticità del gesto, si sentiranno compresi e sarà più semplice per loro aprirsi con gli adulti.

Ad HuffPost il dottor Mitru Ciarlante ha ricordato poi quanto sia importante, una volta che i bimbi hanno incavolato la conversazione sul loro tema preferito, non interromperli e anzi continuare a fare loro domande.