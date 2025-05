video suggerito

"Mio figlio ha perso un polpastrello a causa di questo oggetto": l'appello di una mamma dopo l'incidente domestico Una mamma canadese ha condiviso l'incidente domestico accaduto al suo bimbo di pochi mesi a causa di un oggetto di uso comune presente in moltissime case: "Se avessi conosciuto i pericoli connessi a quell'oggetto l'avrei gettato via".

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @kay.debruyn

L'ennesimo incidente domestico avvenuto nella casa di una famiglia canadese ha messo in guardia i genitori su un altro pericolo nascosto probabilmente nelle case di tutti noi. Kay de Bruyn ha raccontato su Instagram di come uno sgabello messo accanto al divano, per permettere al figlio maggiore di salirvi in autonomia, sia stato in grado di procurare un accesso al pronto soccorso del loro figlio più piccolo.

L'oggetto pericoloso da tenere lontano dai bambini

Kay de Bruyn è una mamma canadese di 35 anni, di due bambini. Il suo figlio più grande, come racconta in diversi post del suo profilo Instagram, a causa di una paralisi cerebrale, è impossibilitato in molti movimenti, dunque lei e il marito hanno pensato fosse corretto aiutarlo a salire sul divano di casa in autonomia posizionando un piccolo sgabello pieghevole di plastica accanto al divano. "Una mattina ho lasciato per un attimo da soli i miei bambini, che stavano giocando sereni, fino a che non ho sentito un tonfo fortissimo provenire dalla sala".

La donna ha raccontato alle pagine dell'Huffpost di essersi spaventata per il grido di dolore che il suo bimbo più piccolo aveva lanciato subito dopo la caduta. "L'ho trovato in sala, accanto allo sgabello caduto e ho subito pensato che avesse sbattuto la sua faccia contro l'oggetto", nel sollevare il bebè però de Bruyn si è accorta che la faccia del bambino non aveva alcun segno di impatto, ma che c'era sangue ovunque. "Ho cercato di capire da dove provenisse e, passando in rassegna le mani del mio bambino, ho visto che il suo dito medio sembrava aver perso il polpastrello".

La donna ha raccontato di essere andata nel panico e, nonostante i tanti corsi sul primo soccorso, fatti prima della nascita dei suoi bambini, di essere stata troppo coinvolta per non perdere la calma. Ha dunque preso un pannolino e lo ha avvolto attorno al dito del suo bimbo, che stava perdendo troppo sangue, ha chiamato il marito e i suoi genitori, dal momento che si trovava in casa da sola ed è corsa dai vicini. "Ho chiesto loro se potessero fare ciò che io non riuscivo a fare, controllare il dito di mio figlio e dirmi in che condizioni fosse", i due le hanno detto che al bambino mancava il polpastrello del dito medio e si sono offerti di accompagnarla loro stessi in pronto soccorso. La donna ha deciso di chiamare però un'ambulanza e i soccorritori le hanno chiesto di cercare la parte di dito mancante e metterla in un sacchettino di palstica. "Sono tornata in casa e mi sono fatta coraggio, dovevo trovare la parte di dito che a mio figlio mancava e solo a quel punto l'ho vista incastrata dentro allo sgabello pieghevole". La donna racconta di averla estratta, grazie all'aiuto del vicino di casa e averla consegnata poi ai soccorritori, come da indicazioni.

La corsa in ospedale e il messaggio ai genitori

I soccorritori hanno portato mamma e bambino in ospedale, dove li ha raggiunti il resto della famiglia. Dopo un lungo intervento i medici sono riusciti a riattaccare parzialmente il polpastrello del piccolo: "Oggi al nostro bimbo l'unghia cresce sulla punta del dito e stiamo aspettando di portarlo a fare una visita specialistica da un chirurgo della mano" ha raccontato la mamma alla testata. Il bambino oggi sta bene e cresce in forze, senza pensare più a quel brutto incidente, tuttavia la sua mamma ha deciso di raccontare quanto accaduto loro per prevenire incidenti domestici di questo tipo in altre famiglie. "Quell'oggetto per me era innocuo, un comune sgabello, se avessi saputo i potenziali rischi connessi allo stesso lo avrei sicuramente nascosto dai miei bimbi" ha spiegato Kay de Bruyn che sotto al video in cui racconta l'accaduto su Instagram ha ricevuto il supporto di molti genitori e il ringraziamento di chi, come lei, ignorava i pericoli nascosti dietro allo sgabellino.