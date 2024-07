video suggerito

“Mia figlia preferisce stare con i nonni e io sono gelosa”: lo sfogo di una mamma su TikTok Una mamma ha condiviso su TikTok la reazione di sua figlia, quando dopo 2 settimane lei torna a prenderla a casa dei nonni. Il pianto disperato della piccola l’ha fatta sentire a disagio, gli psicologi spiegano che è del tutto normale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Una mamma ha condiviso su TikTok un video in cui riprende una scena che si ripete identica in molte altre famiglie. La sua bimba dopo aver trascorso due settimane in vacanza con i nonni, quando vede i suoi genitori arrivare a prenderla, non esplode dalla gioia, ma anzi inizia a piangere e chiede loro di poter rimanere lì.

Monica, la mamma della piccola Olivia, ha condiviso su TikTok un video in cui la bimba non fa che piangere disperata non appena vede i suoi genitori arrivare a prenderla. La madre, non aspettandosi questo comportamento, ha scritto sotto al video “Non so perché, ma questa cosa ha ferito, e non poco, i miei sentimenti”.

La donna ha chiesto conforto nei commenti, domandando se altri genitori provassero il suo stesso sentimento, qualcuno le ha risposto che l’unico motivo è che i genitori sono piombati a casa dei nonni proprio mentre la bimba si stava divertendo molto, qualcun altro ha ironizzato dicendo che sembrava proprio che la piccola dovesse tornare ad una vita terribile.

Altri, sono stati di conforto e hanno detto a Monica che anche a loro accade lo stesso.

Ma è normale rimanerci male se il proprio bambino sembra preferire i nonni?

La psicologa Holly Schiff ha spiegato a Parents, che innanzitutto bisognerebbe prendere coscienza del fatto che è normale che i bambini esprimano preferenze per i nonni.

“È risaputo che i nonni tendano ad essere con i nipotini molto più tolleranti di quanto non lo siano i loro genitori e questo ai bambini piace molto”.

Il motivo di questo atteggiamento dei nonni, secondo la dottoressa, starebbe proprio nel fatto che non hanno nei confronti dei nipoti le stesse responsabilità educative dei genitori e che quindi facciano fare ai bambini anche quello che non è permesso loro fare tra le mura di casa.

Secondo la dottoressa è anche del tutto normale che i genitori provino tristezza davanti a una reazione come quella della piccola Olivia o a frasi che manifestano una sorta di preferenza dei bambini che propende verso i nonni: “I genitori fanno il duro lavoro e il fatto che questo non venga apprezzato, li può portare a sentirsi frustrati e a temere che il proprio bimbo ami di più i nonni di loro”.

Come superare il dolore?

La dottoressa Schiff, alle pagine di Parents, ha dato qualche consiglio ai genitori per cercare di vivere bene il rapporto con i propri genitori e quello dei loro figli con i nonni:

cambiare prospettiva: la psicologa suggerisce di guardare all’attaccamento dei bambini nei confronti dei genitori come qualcosa di meraviglioso e non scontato, cercando di focalizzarsi sulla serenità dei bambini.

la psicologa suggerisce di guardare all’attaccamento dei bambini nei confronti dei genitori come qualcosa di meraviglioso e non scontato, cercando di focalizzarsi sulla serenità dei bambini. non prenderla sul personale: il cuore dei bambini è immenso, il fatto che instaurino un bel rapporto con i nonni, non influisce in alcun modo sull’amore che provano per i loro genitori.

il cuore dei bambini è immenso, il fatto che instaurino un bel rapporto con i nonni, non influisce in alcun modo sull’amore che provano per i loro genitori. non prendere troppo sul serio le parole dei bambini: sentirsi dire “voglio andare dalla nonna”, “preferisco il nonno”, “non voglio tornare a casa”, non è semplice, però bisogna pensare che i bimbi piccoli sono mossi spesso dall’istinto e il peso delle loro parole non è lo stesso di quelle degli adulti.

sentirsi dire “voglio andare dalla nonna”, “preferisco il nonno”, “non voglio tornare a casa”, non è semplice, però bisogna pensare che i bimbi piccoli sono mossi spesso dall’istinto e il peso delle loro parole non è lo stesso di quelle degli adulti. scegliere dei limiti da non oltrepassare: è importante la coerenza educativa, se i bimbi trascorrono molto tempo con i nonni è utile condividere con loro gli stessi limiti che vengono imposti ai piccoli a casa.

è importante la coerenza educativa, se i bimbi trascorrono molto tempo con i nonni è utile condividere con loro gli stessi limiti che vengono imposti ai piccoli a casa. rivedere il proprio metodo educativo: se il bimbo esprime nette preferenze per i nonni ed è molto più sereno con loro, si potrebbe rivedere il proprio metodo educativo, magari ci sono delle regole troppo nette o dei modi troppo precipitosi che fanno sentire a disagio i bambini.