"Mia figlia mi ha insegnato ad amare il mio corpo", il racconto di una mamma Lauren Brown West-Rosenthal ha raccontato di aver a lungo odiato il suo corpo da bambina, e di aver maturato un terribile rapporto con il cibo. Temeva che questi traumi si sarebbero ripercossi su sua figlia, invece la piccola, in modo semplice, le sta insegnando ad amare il suo corpo.

A cura di Sophia Crotti

Lauren Brown West-Rosenthal è una mamma che in adolescenza ha disprezzato il suo corpo, anche a causa dei commenti crudeli dei suoi compagni di classe e che ha dunque cercato di proteggere sua figlia da questi traumi.

Ora che si appresta a vivere la comparsa delle rughe e dei segni che il corpo manifesta con l’invecchiamento, come ha raccontato in una lunga lettera a Today.com, ha però scoperto che è proprio sua figlia, che guarda al proprio corpo con amore, ad insegnarle ad amarsi di più.

Come la figlia di Lauren l'ha aiutata a guardare al suo corpo con amore

Lauren Brown West-Rosenthal ha raccontato che una semplice richiesta di sua figlia Mila di appena 9 anni, le ha fatto rivivere in un attimo, ma con un amore diverso, degli episodi della sua infanzia.

In coda per ritirare il cibo al servizio di drive-in, la piccola ha chiesto alla sua mamma se poteva mangiare qualcosa di più del solito toast, che generalmente si sceglie per i bambini.

“Io alla sua età ero già a dieta, e temevo di mangiare qualsiasi cosa non fosse ritenuta leggera o dietetica, ma sono contenta che Mila invece abbia un rapporto sano con il cibo e con il proprio corpo”.

La donna ha raccontato a Today.com, di quando da bambina tornava da scuola piangendo dopo che in classe insieme ai suoi compagni giocava a “far finta di essere una celebrità” e i suoi amici le dicevano sempre di ricoprire il ruolo di un personaggio sovrappeso.

Sua figlia un giorno le ha raccontato un episodio molto simile accadutole dicendole però “Non ci rimango male mamma, io so che il mio corpo mi fa assomigliare più a certi personaggi che ad altri”.

Con la stessa semplicità la bimba guardando allo specchio in un negozio le forme del suo corpo cambiare, ha chiesto alla mamma di comprarle un reggiseno. “Ero sbalordita, quando ho messo il primo reggiseno io per settimane ho camminato con le braccia incrociate sul petto. Mia figlia invece era proprio a suo agio, fiera del suo corpo che cambia” ha detto Lauren a Today.com.

Oggi le due si apprestano a vivere contemporaneamente ciascuna un periodo di cambiamento per il proprio corpo, Mila vive la pubertà, sua mamma Lauren il periodo della menopausa.

Lauren, reduce dei traumi vissuti con il proprio corpo da ragazza, temeva che questo periodo per la figlia Mila sarebbe stato tremendo e che lei non sarebbe riuscita davvero a supportarla e invece sua figlia le ha dato la più grande lezione di sempre, che non serve essere dei super genitori. Lauren non ha dovuto nascondere i suoi traumi a Mila, si è messa in ascolto e ha imparato ad amare il suo corpo proprio grazie a lei.

“È strano come mi preoccupassi di far sopravvivere mia figlia alla pubertà, mi dicevo che le avrei insegnato a sentirsi a proprio agio con il cibo, e invece è stata lei a darmi consigli, conforto e ad insegnarmi a guardare anche al mio passato da una prospettiva diversa”, ha concluso Lauren alle pagine di Today.com.