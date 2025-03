video suggerito

Meno tempo davanti agli schermi e più attività fisica protegge la salute mentale dei bambini: lo rivela uno studio Uno studio finlandese ha confermato che limitare il tempo davanti agli schermi e favorire l'attività fisica sin dall'infanzia può aiutare a prevenire stress e sintomi depressivi in adolescenza. Gli esperti: "Per ottenere un cambiamento serve l'aiuto di tutta la società".

Smartphone, tablet e computer sono ormai diventati compagni inseparabili dei ragazzi fin dai primissimi anni di vita, offrendo intrattenimento, socializzazione e informazioni a portata di mano. Questa crescente dipendenza dalla tecnologia sta però sollevando numerosi interrogativi legati benessere psicologico dei giovani durante la loro crescita. Un recente studio finlandese ha infatti acceso i riflettori su come il tempo trascorso davanti agli schermi e l'attività fisica influenzino la salute mentale degli adolescenti.

I risultati, pubblicati su JAMA, non solo hanno confermato inquietanti controindicazioni nel rapporto tra l'eccesso di screentime e la salute mentale dei più piccoli, ma hanno anche suggerito che limitare l'uso degli schermi e promuovere l'attività fisica sin dall'infanzia potrebbe essere fondamentale per prevenire problemi psicologici in età adolescenziale.

Lo studio: un'analisi a lungo termine sul benessere degli adolescenti

La ricerca, condotta dalla Facoltà di Scienze dello Sport e della Salute dell'Università di Jyväskylä e dall'Istituto di Biomedicina dell'Università della Finlandia Orientale, ha seguito 187 adolescenti per un periodo di otto anni. L'obiettivo era esaminare come l'esposizione agli schermi e l'attività fisica influenzassero lo stress e la comparsa di sintomi depressivi durante l'adolescenza.

I dati hanno così rivelato che i bambini che trascorrevano più tempo su dispositivi elettronici, in particolare su dispositivi mobili come tablet e smartphone, una volta arrivati alle soglie della pubertà tendevano effettivamente a manifestare situazioni di disagio psicologico riconducibili ad ansie, depressione e una scorretta gestione dello stress.

L'impatto dell'attività fisica sulla salute mentale

Nel corso dell'indagine, i ricercatori hanno anche rilevato che i ragazzi che conducevano uno stile di vita meno sedentario, con buoni livelli di attività fisica e una certa frequenza nella pratica di sport strutturati, spesso presentavano a livelli inferiori di stress e a una riduzione dei sintomi depressivi. Eppure, nonostante gli indubbi vantaggi dati dal movimento, il legame tra attività fisica e sintomi depressivi è comunque risultato meno forte rispetto a quello tra tempo trascorso davanti agli schermi e sintomi depressivi. Traduzione: sebbene l'attività fisica giochi un ruolo importante nel benessere dei ragazzi, essa non sembra riuscire a compensare del tutto i possibili effetti negativi dovuti all'eccessivo uso degli schermi.

Al contrario, gli adolescenti che a un elevato tempo di utilizzo degli schermi aggiungevano anche uno stile di vita particolarmente sedentario presentavano i livelli più alti di stress e sintomi depressivi. Un dato che, secondo gli autori della ricerca, sottolinea l'importanza di seguire le raccomandazioni internazionali che suggeriscono di limitare il tempo libero trascorso davanti agli schermi a due ore al giorno per bambini e adolescenti. Anzi, secondo il dottor Eero Haapala, docente presso la Facoltà di Scienze dello Sport e della Salute dell'Università di Jyväskylä e tra le firme principali dello studio, questo limite dovrebbe addirittura essere abbassato: "Penso che anche questa cifra sia elevata, poiché equivale a quasi un mese all'anno di tempo trascorso davanti allo schermo", ha spiegato il professore.

Promuovere abitudini sane fin dall'infanzia

Per gli esperti, i risultati ottenuti dallo studio enfatizzano la necessità di promuovere abitudini di vita sane sin dalla giovane età. Incoraggiare i bambini a impegnarsi in attività fisiche e stabilire limiti ragionevoli all'uso degli schermi potrebbe infatti svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione di sfide legate alla salute mentale in futuro.

Lo stile di vita sedentario moderno, caratterizzato da una elevata esposizione agli schermi, ha osservato Haapala, rappresenta una sfida per la salute mentale dei giovani e sebbene le discussioni recenti si siano giustamente concentrate sul tempo trascorso davanti agli schermi e sui social media, per il professore è auspicabile che queste scoperte incoraggino gli adulti nella vita dei giovani a promuovere anche una vasta gamma di abitudini sane, in particolare bilanciando l'uso degli schermi con l'attività fisica.

"Per ottenere un cambiamento è però necessaria la collaborazione di tutti", ha ricordato Haapala, invitando l'intera società, dalle famiglie alle istituzioni, a investire nella promozione di stili di vita sani per bambini e adolescenti, garantendo un equilibrio tra tempo trascorso davanti agli schermi, attività fisica sufficiente, sonno adeguato e una dieta nutriente. Questo approccio olistico, ha spiegato l'esperto, potrebbe contribuire in modo significativo al benessere generale e alla salute mentale delle future generazioni.