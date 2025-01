video suggerito

Mamma spiega perché adora quando gli amici le chiedono di prendersi cura dei loro figli: "É il miglior complimento che possa ricevere" Molti genitori preferiscono non chiedere aiuto, timorosi di apparire egoisti o poco capaci, ma una mamma dell'Ontario è convinta che rivolgersi a qualcuno per affidargli i propri figli sia sintomo di fiducia e vicinanza emotiva: "È bello prenderci cura gli uni degli altri".

Non è raro che per alcuni genitori l’idea di occuparsi dei figli di qualcun altro, oltre che dei propri, sembri un’impresa ardua. Per una mamma dell’Ontario però, ogni volta che un altro genitore si rivolge a lei per chiedere una mano è come se ricevesse un attestato di stima d'inestimabile valore.

In un recente video diventato virale su TikTok, l'americana Kelly Hulit ha infatti raccontato di essere decisamente entusiasta ogni volta che un amico le chiede di andare a prendere i figli all'asilo o di organizzare un pigiama party per far dormire i bambini fuori casa. "Non è affatto un peso " – ha spiegato la donna – Ma una grande dimostrazione di fiducia e un’enorme gratificazione personale."

La responsabilità di un gesto importante

Chiedere aiuto con i figli non è sempre facile per un genitore. Come raccontato da Kelly ai cronisti di Newsweek, molti temono infatti di passare per egoisti o abusare della disponibilità altrui. Un atteggiamento che però molto spesso porta madri e padri a caricarsi di responsabilità e procedere a ritmi serrati fino alle soglie del burnout.

Kelly però ha imparato a non giudicare mai gli altri genitori. Anzi, per la donna affidare i propri figli a qualcuno è un atto che comporta un forte valore emotivo. I genitori, ha spiegato Kelly, amano i loro figli più di ogni altra cosa al mondo e molto spesso non ci si sente a proprio agio nel lasciarli con altre persone. Ecco perché quando un'amica ha iniziato a chiederle un aiuto per badare ai suoi ragazzi, Kelly si è sentita investita di una grande responsabilità.

"È un modo per dimostrarmi che si fida di me, non solo come amica, ma anche come persona capace di amare e supportare i suoi bambini", ha affermato la mamma.

Una rete di supporto tra genitori

Il video di Kelly ha toccato il cuore di molti genitori, generando centinaia di commenti che riflettevano sentimenti simili. Una mamma single ha anche raccontato di quanto fosse importante per lei offrire aiuto quando aveva un orario flessibile, sapendo quanto difficile fosse chiedere una mano.

Per Kelly, simili esperienze rappresentano la prova di quanto sia importante costruire reti di sostegno basate sulla fiducia e sulla comprensione reciproca. Per molti, infatti, l’aiuto richiesto non è solo un favore, ma un riconoscimento del valore del legame che li unisce.

Il consiglio di Kelly: non abbiate paura di chiedere

Kelly ha anche voluto offrire un suggerimento ai genitori che potrebbero sentirsi a disagio nel chiedere aiuto: "Assicuratevi di fidarvi della persona a cui lo chiedete, qualcuno con cui siete completamente a vostro agio. Ma ricordate anche che molti buoni amici sarebbero felici di aiutarvi, a volte non sanno semplicemente come farlo".