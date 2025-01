video suggerito

Mamma a 14 anni, riprende gli studi e viene ammessa all'università: "I giudizi degli altri non mi hanno fermata" Madeleine Lambert è diventata mamma a 14 anni, la sua lettera di ammissione all'università dei suoi sogni è diventata virale sui social, poiché lì ha raccontato quanto, a causa dei giudizi degli altri, per lei sia stato complesso non smettere di credere nei suoi sogni.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @madslamby

Aveva 13 anni Madeleine Lambert quando scoprì di essere incinta, 14 quando diede alla luce la sua bambina nel 2018. Nonostante i continui giudizi di che le stava attorno, che hanno cercato di affondare le sue speranze per il futuro, convincendola che decidere di non abortire avrebbe voluto dire rinunciare a tutte le sue ambizioni di futura studentessa e lavoratrice, lei si è rimboccata le maniche. Ha iniziato a guadagnare un po’ di soldi da YouTube e quando si è sentita pronta ha inviato una lettera per chiedere di essere ammessa all'università dei suoi sogni.

La storia di Madeleine Lambert , mamma a 14 anni

Madeleine Lambert ha raccontato sul suo profilo TikTok la sua maternità arrivata molto presto, quando aveva appena 13 anni.

Il suo compagno di allora l’ha lasciata ma lei è da sempre stata convinta che la bimba che si muoveva nel suo pancione avrebbe visto la luce. “Non è stato semplice, tutti attorno a me mi dicevano che nella vita non sarei riuscita a fare niente e che stavo buttando via il mio futuro” ha raccontato la giovane mamma a Today.com. Lei, invece, del suo futuro ha fatto grandi cose, lavorando prima per YouTube, costruendo una famiglia con il suo nuovo compagno e decidendo di compilare la domanda di ammissione presso l’Università del Texas del Nord per poter coronare il suo sogno di essere un giorno chiamata Dottoressa in scienze biomediche.

Il testo commovente della lettera di ammissioni all’università

La ragazza ha pubblicato sui social la lettera di ammissione che ha spiegato aver molto commosso i suoi genitori, nel testo infatti la ragazza ha rivelato i commenti che ha dovuto accettare passivamente nel corso degli anni: “Sono Madeleine e il mio sogno da piccola era quello di essere una cardiochirurga, mi ha sempre interessato molto la scienza ma a dire il vero a motivarmi è un’altra cosa” spiega la ragazza nel testo della lettera. A questo punto mette nero su bianco tutto ciò che ha dovuto subire nel corso dei suoi anni al liceo. “Io voglio dimostrare a chi mi ha derisa che si sbagliava di grosso. Le persone alle superiori mi chiamavano ansia, tricotillomania e infine mamma adolescente o lei è quella che è diventata mamma a 13 anni, per loro non ero mai Madeleine”.

Credits: profilo TikTok di @madslamby

La ragazza racconta poi di aver sospeso gli studi per portare la sua storia in giro per il mondo e crescere la sua bimba che aveva bisogno di lei: “Un giorno ho guardato mia figlia e ho pensato che non volevo che lei mi considerasse una persona che lasciava le cose a metà, così ho ripreso gli studi, mi sono diplomata”. La ragazza continua dicendo che oggi il suo sogno è essere ammessa all’università, poiché il percorso universitario per lei sarebbe molto più del risultato finale ma una vera e propria forma di riscatto, in grado di coronare il suo percorso fatto di dedizione e resilienza. “Oggi il mio nome è Madeleine, un giorno potrebbe essere dottoressa Lambert, il mondo mi ha dato tanti nomignoli, ma questo me lo guadagnerò da sola” ha concluso la ragazza.

Credits: profilo TikTok di @madslamby

Madeleine Lambert ha condiviso questa lettera su TikTok, la sua storia e la risposta dell’università che le ha confermato l’ammissione. “Sono molto emozionata, amo da sempre la scienza e so che da oggi in avanti avrò accesso a molte risorse per diventare la donna che voglio”.

I suoi contenuti hanno ricevuto molti consensi, diventando virali, cosa che ha riempito di gioia la ragazza non tanto per la sua popolarità, quanto più perché desidera essere d’ispirazione: “Spero che la mia storia arrivi a tutte le giovani madri, che così capiscano che possono farcela nella vita, certo sarà dura per loro, forse dura il doppio che per gli altri, ma non devono lasciarsi buttare a terra dai commenti” ha concluso a Today.com.