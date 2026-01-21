Madre controlla lo zaino della figlia e trova un mazzo di chiavi della polizia: “Nessuno sa da dove arrivino”

La piccola ha preso l’abitudine di portare a casa ogni sorta di oggetti le capitino tra le mani, ma la madre non è riuscita a spiegarsi come le chiavi di una pattuglia siano finite nel suo zaino di scuola.

I bambini sono curiosi per natura e non di rado gli oggetti che trovano in giro diventano dei piccoli "tesori" da custodire con gelosia. Per una madre americana, però, quest'abitudine ha rapidamente preso una piega inaspettata. A raccontarlo su Instagram è la stessa Emily Powell, mamma dell'Iowa che da quando la figlia di quattro anni ha cominciato a frequentare l'asilo deve prestare la massima attenzione a ciò che la piccola porta a casa ogni sera. Dall'inizio della scuola, lo zaino della bimba ha infatti smesso di essere solo il luogo dove riporre quaderni e merende, trasformandosi in una sorta di scrigno di oggetti improbabili, puntualmente accompagnati da spiegazioni fantasiose per giustificarne il possesso. Il punto più alto è stato però raggiunto a inizio gennaio quando, durante uno dei controlli di routine, Emily ha trovato un mazzo di chiavi che sembrava appartenere a una pattuglia di polizia.

Coltelli di Barbie, gioielli magici e chiavi misteriose

Nel corso dei mesi Emily ha trovato un po' di tutto: giocattoli "presi in prestito", un presunto gioiello magico sottratto, a detta della bambina, dall'ufficio della preside, e perfino un oggetto ribattezzato "il coltello di Barbie". In realtà, ha raccontato la madre a Newsweek, somigliava più a un piccolo strumento affilato che a un accessorio Mattel, tanto da essere sottratto immediatamente alla curiosa proprietaria. Nulla di davvero insolito, considerando che tra i tre e i cinque anni il concetto di proprietà è ancora molto aleatorio.

Poi, durante le vacanze invernali, la sorpresa che supera tutte le precedenti. In fondo allo zaino compare un mazzo di chiavi con portachiavi giallo che reca la scritta "Iowa State Patrol" e un distintivo della polizia. All'inizio Emily resta interdetta, ma poi decide di filmare la scena. Nel video, diventato virale, si sente dire: "Dobbiamo parlare". La bambina, dopo aver assunto l'espressione di chi è stato beccato con le mani del sacco, prova a cavarsela sostenendo che si tratti di "roba finta" regalata da un'amica. Quando però Emily fa tintinnare il metallo delle chiavi sul piano della cucina, la storia del mazzo giocattolo viene subito smascherata. "Ho paura che la polizia venga qui a riprendersi le chiavi", scherza la donna e la bimba sembra farsi seria.

A incuriosire Emily è però la storia di come un simile oggetto sia potuto finire nello zaino della figlia. La piccola però non si mostra di grande aiuto. "Non ha idea di dove o come abbia potuto prenderle", ha dichiarato Emily al sito Today.com.

La storia a lieto fine

Il filmato, condiviso inizialmente con amici e parenti, ha superato rapidamente il milione e mezzo di visualizzazioni. A colpire è l'autenticità della scena e quella strana logica infantile che spesso non coincide con quella degli adulti. Il giorno dopo la scoperta, le chiavi e il distintivo sono però tornati al legittimo proprietario, tra lo stupore generale. Resta però il mistero su come la piccola abbia potuto metterci le mani sopra, forse attraverso il banco degli oggetti smarriti. Oggi Emily ride dell’accaduto: "I bambini piccoli sono birichini". E ogni volta che la famiglia incrocia un’auto della polizia, la bambina si illumina ed esclama: "Le mie chiavi!".