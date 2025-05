video suggerito

Le si rompono le acque a pochi secondi dall'inizio del telegiornale, conduttrice continua la puntata Una giornalista televisiva, incinta al nono mese ha deciso di continuare la trasmissione giornaliera del tg nonostante le si fossero rotte le acque: "Preferisco stare qui, so riconoscere i sintomi del mio corpo" ha detto.

A cura di Sophia Crotti

Profilo instagram di: @juliadunntv

Olivia Jaquith è la conduttrice, insieme a Julia Dunn, del telegiornale di Albany, città nello Stato di New York. La donna, incinta al nono mese, ha sentito rompersi le acque, proprio quando la telecamera ha iniziato a segnalarle che era in diretta e ha dato le notizie dell'ultima ora in travaglio attivo, come riporta Today.com.

La puntata straordinaria

Julia Dunn ha annunciato una notizia straordinaria all'inizio del suo spazio dedicato del telegiornale che conduce, insieme alla collega Olivia Jaquith: "Abbiamo una notizia esclusiva, ad Olivia si sono appena rotte le acque, ma ha deciso che condurrà il telegiornale nonostante il travaglio attivo". A pochi secondi dall'inizio della trasmissione a Jaquith si sono rotte le acque e ha ammesso di aver iniziato, ormai in onda, a cronometrare le contrazioni. "Se mi vedete sparire ora sapete perché, ma voglio rimanere qui alla scrivania per ora" dice divertita. Le due hanno poi trascorso l'intera puntata facendo riferimento alla lieta novella, sullo schermo sono comparse scritte di augurio per la donna e il suo bambino, un countdown e il meteorologo ci ha tenuto a specificare, al momento di condividere le previsioni del tempo, che condizioni atmosferiche ci sarebbero state alla data presunta del parto della donna.

Jaquith ha deciso di rimanere per le intere tre ore di registrazioni, nonostante i suoi colleghi la invitassero ad andare a casa per riposare, prima di recarsi in ospedale. "Tre ore di telegiornale con le contrazioni, se non è una notizia esclusiva questa" ha detto la collega nel dare la linea al programma successivo.

"Meglio al lavoro che in ospedale"

Nonostante i colleghi cercassero di convincere Olivia Jaquith ad abbandonare la trasmissione, lei ha deciso di rimanervi per l'intera durata, perché ha spiegato di conoscere bene e a fondo i sintomi del proprio corpo. "Preferisco stare qui che andare in ospedale" ha detto durante la trasmissione, per tranquillizzare i collaboratori e il pubblico e spiegare di aver avuto la grande fortuna di vivere una gravidanza serena, senza intoppi, ben lontana da una malattia. "Tre ore di contrazioni e lavoro insieme, Olivia è stata una forza della natura, perché lo ha voluto, non perché sia essenziale fare gli eroi" ha detto la collega, anche lei in dolce attesa, che conduceva insieme a lei.

Le due hanno salutato il pubblico invitandolo al posto di bersi un bel caffè per continuare la giornata, a bere, insieme a loro virtualmente un bel bicchiere d'acqua. "Ora non vediamo l'ora di celebrare la nascita del piccolo" ha concluso intervistata da Today.com.