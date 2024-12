video suggerito

Le malattie delle principesse Disney per insegnare ai bimbi a l'importanza di curarsi: "Non credete alla perfezione" Vite perfette e patinate di brillantini e magie quelle delle principesse Disney, arrivano i ricercatori dell'Università di Twente a smontarle per insegnare ai piccoli quali disturbi fisici e mentali si nascondono dietro quelle insesistenti vite perfette.

A cura di Sophia Crotti

Belle, con abiti da sogno e sorrisi smaglianti, ad oggi anche ribelli e in grado di cavarsela da sole, di chi stiamo parlando se non delle principesse Dinsey? In un articolo per l’edizione di Natale della rivista medica “The BMJ”, realizzato da un gruppo di studiosi della University of Twente, per la prima volta le principesse non sono sembrate poi così felici e contente.

Ad ognuna delle icone Disney è stato associato un possibile disturbo, che permetta in maniera giocosa di insegnare ai piccoli l’importanza di prendersi cura di sé e l’inconsistenza delle vite “perfette”. “Lo abbiamo fatto non certo per spaventare bambini e bambine ma per spiegare loro che spesso si tratta di rappresentazioni irrealistiche, di standard di felicità inesistenti o di bellezza irraggiungibili” dicono dallo studio.

Così per Biancaneve, Cenerentola, Belle e molte altre, i medici hanno fatto delle diagnosi fittizie, di salute fisica o mentale, volte a spiegare ai bimbi a quali pericoli nelle situazioni delle fiabe le principesse realisticamente potrebbero dover far fronte.

Biancaneve e i sette nani

La principessa dal volto pallido come la neve che si trova a rassettare l’abitazione dei 7 nani, mentre loro sono in miniera a lavorare, e che rischia l'avvelenamento a causa della strega cattiva, secondo i ricercatori è a rischio ansia, depressione e sviluppo di disturbi legati alla salute mentale. Gli studiosi si sono infatti focalizzati sul suo passato, quello che vede la sua matrigna per gelosia, data la sua bellezza, relegarla al ruolo di sguattera. La piccola Biancaneve è sola e isolata, elementi che secondo gli scienziati sono spesso alla base dello sviluppo di:

ansia

depressione

malattie cardiovascolari

mortalità

Per fortuna, però, la ragazza incontra i 7 nani che, ciascuno con le proprie abilità, le insegnano la socialità, l’accolgono e le fanno tornare il sorriso.

Jasmine e la tigre domestica

Secondo i ricercatori la principessa Jasmine, che si innamora del ladruncolo Aladdin, rifiutando tutti i ricchi pretendenti proposti lei dal padre, esattamente come Biancaneve rischia l’isolamento sociale. “La principessa dunque rischia di sviluppare demenza, depressione, ansia o disturbi legati al sistema immunitario”.

Un altro problema della principessa, secondo i ricercatori che ci tengono a distinguere tra animali domestici, adatti a bambini e ragazzi e animali che devono essere lasciati liberi di vivere in natura, è il fatto che Jasmine abbia una tigre domestica che, seppur gentile e affettuosa nel cartone animato, è in realtà molto pericolosa. “La principessa rischia di sviluppare zoonosi, ossia che l’animale le trasmetta una qualche malattia, o che la colpisca causandole lesioni cerebrali, al volto o alle vertebre cervicali" dicono dallo studio.

Cenerentola e le pulizie

Un nome, una garanzia, Cenerentola, la sguattera della famiglia, obbligata a stare ai maltrattamenti delle sorellastre Genoveffa e Anastasia, è sempre in mezzo alla polvere e alla cenere, senza alcuna protezione. Gli studiosi affermano che le basterebbe usare dei guanti, una mascherina, una scopa con il manico più lungo per proteggersi da microplastiche o ceneri e polveri che penetrando nel tessuto polmonare potrebbero causarle:

tumore ai polmoni

malattie polmonari

Pocahontas e la sua caduta da cavallo

Chi guardando Pocahontas non ha sognato di percorrere in sella a un cavallo radure sconfinate, peccato che la principessa si trovi a dover saltare da una rupe di quasi 250 metri di altezza, facendo un bel capitombolo. Secondo i ricercatori nella vita reale alla ragazza sarebbe bastata una caduta in sella al destriero da 12 metri di altezza per:

avere fratture in tutto il corpo

subire compressioni a livello delle clavicole

Aurora, sempre sdraiata

Aurora a causa di una maledizione ricevuta alla nascita, pungendosi con un fuso, rimane immobile, addormentata e ferma ad attendere l’arrivo di un principe per diverso tempo. I ricercatori invitano i bambini a non imitare la ragazza, che rimane sedentaria per troppo tempo.

“La totale assenza di esercizio fisico non fa bene al corpo, si rischia di sviluppare obesità, diabete, ictus e qualsiasi forma di cardiopatia” spiegano i ricercatori. Gli esperti avvertono anche sul rischio di sviluppare piaghe da decubito o atrofia muscolare, tranquillizzando i più piccoli sul tempismo del principe che arriva prima che tutto questo sia possibile.

Mulan che vuole essere un uomo

Una delle prime principesse guerriere, Mulan, adora vestirsi da uomo, comportarsi da guerriero, dunque essere altro da sé. Secondo i ricercatore, seppur sia giusto che ogni bimbo si esprima per chi è non è mai corretto adattarsi ad uno stile che non si sente proprio. Mulan si fa aiutare a mettere in atto degli atteggiamenti lontani dalla sua natura, tanto che la celebre colonna sonora canta “Farò di te un uomo”. Questo secondo gli studiosi potrebbe provocare in lei crisi di ansia o malattia mentale.

Belle e una bestia non domestica

La bestia che Belle fronteggia pur di liberare il suo papà, seppur si trasforma grazie all'amore per la ragazza, in un essere umano, rimane zoomorfo per buona parte della loro relazione. A metà tra un lupo, un cinghiale, un bisonte e un leone, la bestia ha portato gli studiosi a concentrarsi sulle malattie infettive che potrebbe trasmettere alla ragazza:

rabbia

brucellosi: una forma di zoonosi come spiega il sito dell'ISS

una forma di zoonosi come spiega il sito dell'ISS problemi legati alla salute mentale: la ragazza infatti ha a che fare con Gaston, un narcisista, che secondo i ricercatori potrebbe nuocere fortemente alla sua salute.

Rapunzel e i rischi di tirare i capelli

Dalla celebre fiaba dei fratelli Grimm "Raperonzolo" la Disney ha dato vita ad una principessa ben più emancipata che la ragazza sulla torre in attesa del suo principe. Scaltra, valorosa, curiosa e intelligente Rapunzel condivide con Raperonzolo una caratteristica: la lunga treccia grazie alla quale le persone possono raggiungerla in cima alla torre. Secondo i ricercatori, per evitare che le più piccole dalle folte chiome si cimentino in un improvvisazione dello stesso passaggio, sottolineano i rischi di questa condotta:

Dolore al cuoio capelluto

Mal di testa

Cattivo umore

Alopecia da trazione

Calvizie.