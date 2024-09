Le madri surrogate potrebbero rischiare maggiori problemi in gravidanza e nel post-partum: lo studio

video suggerito

La maternità surrogata, pratica sempre discussa e al centro d'infuocate polemiche, è una delle modalità scelte da coloro che desiderano diventare genitori (soprattutto coppie eterosessuali) nonostante problemi di infertilità, partner del medesimo sesso o condizioni mediche che hanno compromesso la possibilità di concepire.

Questa procedura, il cui nome tecnico sarebbe "gestazione per altri", comporta costi significativi e alcune implicazioni etiche, ma un nuovo studio canadese, pubblicato su Annals of Internal Medicine, potrebbe sollevare dubbi anche sulla convenienza e sicurezza di questa pratica, evidenziando i rischi per la salute delle gestanti surrogate e dei neonati.

Lo studio: metodologia e campione analizzato

Il team di ricerca, coordinati dalla professoressa Maria Velez dell'Università Queen's in Ontario, ha analizzato dati relativi a oltre 860.000 nascite avvenute in Ontario tra il 2012 e il 2021, includendo anche 806 casi di maternità surrogata.

L'obiettivo era valutare i rischi legati alle complicazioni materne e neonatali tra le donne che portano avanti una gravidanza per conto terzi rispetto alle donne che concepiscono naturalmente o tramite fecondazione in vitro (FIVET).

Le gestanti surrogate coinvolte nello studio presentavano caratteristiche simili: la maggior parte aveva già partorito, viveva in aree a basso reddito ed era più incline a condizioni come obesità e ipertensione cronica. Tuttavia, anche tenendo conto di queste variabili, i risultati hanno mostrato un aumento significativo dei rischi per le surrogate.

Complicazioni materne e neonatali

I dati raccolti indicano che le madri surrogate hanno un rischio del 7,8% di sviluppare complicazioni materne gravi, una percentuale più di tre volte superiore rispetto a chi concepisce naturalmente e quasi il doppio rispetto a chi utilizza la fecondazione in vitro.

Le complicazioni più comuni rilevate sono state emorragie post-partum gravi, preeclampsia severa e sepsi. Anche i neonati sono risultati più a rischio: i casi di morbilità neonatale grave e di nascita pretermine sono leggermente più alti nelle gravidanze surrogate.

Nonostante il campione di gestanti surrogate sia relativamente piccolo rispetto al totale delle nascite analizzate, i ricercatori sottolineano che questi dati suggeriscono un potenziale rischio che richiede ulteriori studi.

La professoressa Velez ha ipotizzato che queste complicazioni potrebbero derivare da fattori immunologici, come il fatto che gli ovuli e gli spermatozoi provengono da donatori estranei alla gestante, o da condizioni di salute preesistenti delle surrogate, non sempre considerate nello studio.

Gli esperti: maggiore educazione e ulteriori ricerche necessarie

Sebbene lo studio non dimostri in modo definitivo che la maternità surrogata causi queste complicazioni, fornisce dati preziosi per informare le decisioni mediche e familiari. La stessa Velez ha evidenziato come i risultati possano essere un punto di partenza per una maggiore consapevolezza e per l’elaborazione di linee guida aggiornate volte a prevenire complicazioni future nelle gravidanze surrogate.

"Speriamo che le nostre scoperte possano fornire informazioni oggettive ai medici, alle gestanti e ai futuri genitori per prendere decisioni informate", ha dichiarato la professoressa, la quale ha anche sottolineato la necessità di monitorare attentamente la salute delle gestanti durante e dopo la gravidanza, per garantire la loro sicurezza e benessere.