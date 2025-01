video suggerito

Le fiabe possono aiutare i bambini a mangiare le verdure: lo rivela uno studio

Condire le verdure dei bambini con una bella fiaba potrebbe renderle molto più appetitose e invitanti. A dirlo è un recente studio condotto da un team internazionale di psicologi che ha scperto come la semplice aggiunta di un piccolo riferimento al cibo vegetale all'interno di una storia ricca di elementi fantastici possa influenzare positivamente le abitudini alimentari dei più piccoli.

Secondo i ricercatori, coordinati dal professor Werner Sommer dell'Università di Berlino, bastano infatti 20 minuti di storytelling per ottenere risultati ben più significativi rispetto ai vecchi metodi più tradizionali che spesso si basano su meccanismi di premi o punizioni.

Lo studio tra fantasia e cibo sano

La ricerca, recentemente pubblicata sulla rivista Appetite, ha coinvolto 80 bambini in età prescolare, suddivisi in due gruppi. Al primo gruppo è stata raccontata una storia in cui il protagonista guariva da una malattia grazie a verdure dai poteri magici. Il secondo gruppo, invece, ha ascoltato una storia simile, ma senza alcun riferimento al cibo.

Per due settimane consecutive, i bambini hanno poi potuto scegliere liberamente uno snack tra frutta, verdura, dolci o biscotti, offerti insieme su un vassoio. I risultati hanno rivelato un cambiamento significativo: l'80% dei bambini che avevano ascoltato la fiaba degli "ortaggi miracolosi" ha iniziato a consumare con molta più frequenza frutta e verdura, mantenendo simili preferenze per almeno tre settimane. Nel gruppo che non aveva sentito parlare di cibo, invece, non si è registrato alcun cambiamento nel regime alimentare.

Il potere della narrazione

Il dottor Sommer, commentando i risultati, ha sottolineato la sorprendente efficacia delle fiabe nel modellare le abitudini alimentari, riuscendo ad abbattere la diffidenza che i bimbi spesso dimostrano nei confronti delle verdure facendo semplicemente leva sulla loro fantasia e curiosità.

"Con un solo racconto di 20 minuti, abbiamo osservato un cambiamento forte e immediato nelle preferenze verso alimenti sani, a discapito di snack non salutari" ha dichiarato l'esperto. Ciò dimostrerebbe quanto i bambini possano essere influenzati da storie che stimolano l'immaginazione, associando il cibo sano a emozioni positive e scenari fantastici.

Implicazioni per il futuro

Secondo gli autori dello studio, la ricerca offre una nuova e interessante prospettiva riguardo le modalità con cui affrontare la crescente problematica delle cattive abitudini alimentari nei più piccoli. Con i tassi di obesità infantile in aumento, tecniche innovative come quella delle fiabe potrebbero diventare strumenti preziosi per educare i più piccoli a scelte alimentari più consapevoli.