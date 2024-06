Le donne incinte sono più esposte alle ondate di caldo: la spiegazione e come proteggersi

video suggerito

Le estati sempre più calde rischiano di diventare un problema globale soprattutto per le fasce più fragili che includono bambini, anziani e donne incinte. Per le madri in dolce attesa infatti, il caldo soffocante non solo può acuire ulteriormente i disagi tipici della gravidanza, ma rischia di compromettere la salute del feto e influire sull'esito del parto.

Come spiegato dal ginecologo Blair Wylie, nel corso di una recente intervista al The Guardian, il lavoro compiuto dall'organismo materno per trasportare e alimentare il feto può incidere sulla termoregolazione del corpo, rendendo dunque le donne incinte molto più esposte al rischio d'incorrere in colpi di calore.

Il pericolo disidratazione

Feto, liquido amniotico e placenta infatti dei "generatori di calore" spiega Wylie, e quando la colonnina di mercurio inizia a salire, il corpo materno deve compiere molti più sforzi per disperdere questa energia in eccesso.

Come sottolineato anche dal National Health Service (il servizio sanitario del Regno Unito), a causa di questo lavoro extra il flusso sanguigno delle donne gravide aumenta il proprio volume di circa il 40-50%, rendendo molto più facile il consumo di liquidi che, se non opportunamente integrato, porta alla disidratazione e a scompensi che possono compromettere lo sviluppo della gestazione.

Il caldo aumenta il rischio del parto pretermine

La canicola soffocante rende ancora più alta la minaccia di partorire con troppo anticipo rispetto al termine stabilito.

L'associazione tra caldo estremo e parti prematuri e pretermine è stata anche oggetto di un recente studio condotto dall'Università del Nevada che ha mostrato un aumento d'incidenza delle nascite premature in corrispondenza con le ondate di caldo estivo.

Questo perché la maggior fatica causata dall'afa e la disidratazione possono innescare gli ormoni che causano le contrazioni e indurre così il travaglio.

Lo stesso studio evidenziava anche come il fenomeno interessasse maggiormente le comunità ispaniche e afro-americane degli Stati Uniti, in quanto la minor disponibilità di mezzi economici riduceva anche la possibilità di accedere a efficaci sistemi di condizionamento dell'aria, molto utili per difendersi dal clima torrido, soprattutto nelle ore più calde.

Come proteggere le future mamme dal caldo

Come ricordato dal nostro Ministero della Salute, i consigli anti-.caldo più efficaci per le future madri riguardano l'alimentazione (bere almeno 2/2,5 litri di acqua al giorno, mangiare molta frutta e verdura, limitare le bevande che contengono caffeina, sostanza che favorisce la disidratazione) e l'adozione di alcuni accorgimenti nel corso della giornata.

Tra questi:

Chiudere le finestre o le persiane durante il giorno , aprendole durante le ore più fresche della giornata.

, aprendole durante le ore più fresche della giornata. Cercare di trascorrere le ore più calde (dalle 11 alle 18) in luoghi fresch i e non esposti alla luce diretta del sole.

i e non esposti alla luce diretta del sole. Indossare indumenti molto leggeri.

Coprire la pelle e usare creme solari in caso di esposizione prolungata ai raggi solari.

Se possibile, dotarsi di sistemi di climatizzazione dell'aria , regolando la temperatura tra i 24 e i 26 °C.

, regolando la temperatura tra i 24 e i 26 °C. Bagnarsi più volte al giorno viso e braccia in modo da abbassare la temperatura corporea.

Gli esperti interpellati dal Guardian consigliano poi di prendersela un po' più comoda del solito. Non c'è bisogno di essere attive ed energiche a tutti i costi: se il caldo è troppo, è assolutamente normale rilassarsi e ridurre al minimo gli sforzi.