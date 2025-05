La strana lezione di scrittura creativa di una maestra: “Bastano pane e burro di arachidi”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @kay_sloan

Kayleigh Sloan è una maestra piena di fantasia, che insegna letteratura ai piccolissimi alunni di prima e seconda elementare. Amando molto il suo lavoro, la donna ha deciso di insegnare agli studenti la scrittura creativa in un modo del tutto innovativo che è diventato immediatamente virale su TikTok, munendosi di marmellata, burro di arachidi e pane.

Il metodo per insegnare la scrittura creativa agli alunni

La maestra Kayleigh Sloan ha pubblicato su TikTok il video in cui mostra al mondo intero il metodo da lei scelto per insegnare la scrittura creativa ai suoi piccolissimi alunni di prima e seconda elementare. La docente ha finto di non saper imburrare una fetta di pane e ha chiesto ai suoi alunni di scrivere in un breve testo i passaggi che avrebbe dovuto seguire per farlo. Si è munita di una busta di pane in cassetta, contenente le 22 fette necessarie a preparare la merenda ai suoi alunni e di burro di arachidi e marmellata. "Ora leggerò ad uno ad uno i vostri temi e farò esattamente quel che trovo scritto" ha detto.

La maestra ha iniziato leggendo il primo testo che le diceva di prendere il pane, poi il burro di arachidi e in ultimo la marmellata. Seguendo le istruzioni di questo scritto, per nulla preciso e articolato, ha semplicemente fatto una pila con gli oggetti descritti che ha tenuto nelle sue mani.

Un secondo testo le suggeriva di schiacciare il pane e così lei ha fatto con tutta la busta contenente le fette, tra lo sgomento dei bambini, poi le veniva detto di prendere la marmellata con le mani e così ha fatto spalmandola direttamente sulla confezione di pane, facendo lo stesso poi con il burro di arachidi spalmato sul lato opposto della confezione. "Ma non è così che si fa un panino con burro di arachidi e marmellata" gridano intanto i bambini.

Leggendo il terzo tema finalmente trova scritto che è necessario tirare fuori il pane dalla confezione, poi è necessario tirare fuori la marmellata che quindi lascia sul tavolo e lo stesso fa con il burro di arachidi senza aver ottenuto il risultato sperato. "Prendi le creme spalmabili e spalmatele" legge scritto in un altro tema, quindi si sporca le braccia di burro di arachidi e marmellata.

La lezione sui dettagli necessari ai testi

"Ecco bambini, come vedete non sono riuscita a prepararvi i panini che desideravate, e questa lezione serve a farvi capire che è necessario nella scrittura creativa aggiungere quanti più dettagli possibili, senza dare nulla per scontato" ha spiegato la giovane insegnante. La maestra ha continuato specificando che nessuno degli alunni aveva menzionato nella sua descrizione coltelli o piatti, dando per scontato che il lettore sapesse che questi due utensili erano necessari per la preparazione di un panino gustoso. A questo punto la maestra ha chiesto agli alunni di elencare passo passo le azioni da compiere per spalmare della marmellata sul panino e così un suo alunno la guida alla realizzazione dello snack.

La docente ha rivelato di aver scoperto questo metodo proprio su TikTok, qualche anno prima e di aver deciso di ripeterlo sempre. "Fa parte del mio metodo di insegnamento, mi piace che i miei alunni vedano ciò che imparano, così da ricordarlo meglio, carta e penna sono importantissime ma anche una scrivania disordinata e le mani sporche di bambini che hanno imparato lezioni di vita" ha concluso a Today.com.