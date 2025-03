video suggerito

La storia di Mosley, mamma a 47 anni: “Ho aspettato di essere pronta” La vita regala sorprese meravigliose, a Ch-a Mosley ha donato la possibilità di diventare mamma in maniera naturale a 47 anni, a dispetto dei giudizi della gente. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram di @pregnancyoverforty

Ch-a Mosley aveva 47 anni quando decise che quello era il momento giusto per lei per diventare madre. Tra le critiche di chi le diceva che era troppo tardi e la consapevolezza dei progressi della medicina, ha deciso di portare avanti questo suo desiderio, arrivato nell'esatto momento in cui pensandosi mamma con una bimba tra le braccia si è sentita pronta. La donna fa parte della generazione X, la cui caratteristica principale, come ci aveva spiegato la professoressa Ruspini in un'intervista sul tema, è quella di essere stati i primi ad essere illusi dalle promesse dei genitori. "Sono i primi ad aver dovuto avere meno figli delle generazioni precedenti, dovendo pensare prima alla carriera, all'acquisto di una casa e al raggiungimento di una stabilità economica". Dunque non stupisce se sempre più donne decidano di avere figli dopo i 40'anni.

Una brutta rottura e la ricerca della felicità

Mosley era convinta che, esattamente come le sue coetanee, sarebbe diventata mamma entro i trent'anni. Aveva 21 anni e a fianco da diverso tempo un uomo che amava e immaginava padre dei suoi futuri figli. Non tutte le storie, però, finiscono come le abbiamo immaginate, infatti la donna ha dovuto fare i conti con l'improvvisa fine della relazione. Da quel momento ha intessuto rapporti brevi con gli uomini, sfiduciata e soprattutto non più in grado di amare se stessa.

"Ho capito che per guarire da quella profonda ferita avrei dovuto lavorare su me stessa, e grazie a un viaggio do auto-esplorazione, a trent'anni ho capito che non potevo soffermarmi solo sul dolore che mi causavano gli altri, ma anche sulle mie azioni".

A questo punto la donna spiega a Newsweek di aver ricominciato ad amarsi e di conseguenza di aver incontrato un uomo, a 44 anni, che ha compreso poter essere il suo compagno per sempre.

La gravidanza inaspettata e i commenti della gente

Dal loro amore, improvvisamente e del tutto inaspettatamente, Mosley è rimasta incinta in maniera naturale ad un mese dalla scomparsa del suo papà. "Era un momento difficile per me, questa gravidanza mi ha dato la forza di declinare i verbi al futuro, uscendo dalla devastazione in cui la morte di mio padre mi aveva condotta".

L'annuncio della gravidanza ha rallegrato amici e parenti di Mosley, sebbene non siano mancate critiche da parte di chi la ritiene troppo anziana per diventare mamma e riuscire così a godersi sua figlia. La donna ha deciso di creare un profilo Instagram sul tema, specificando che nessuno può forzarti ad avere figli nel momento che la società ritiene più adatto o impedirti di averne quando invece sei pronta e li desideri.

"Ho avuto bisogno di tempo, la vita mi ha fatto conoscere l'uomo della mia vita a 44 anni, ero felice, lo amavo e mi amavo, mia figlia aveva bisogno di una mamma serena" ha spiegato la donna a Newsweek, specificando anche che centinaia di donne sotto ai suoi post le svelano di essere rimaste incinta dopo i quarant'anni. "Certo serve una adeguata assistenza medica che possa curare delle eventuali carenze o prevenirle, ma tutto è possibile, parola di Naomi, la mia bimba di due anni".