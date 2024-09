La storia di Jacob, nato prematuro: “Era più piccolo del suo peluche, oggi lo batte anche in lunghezza”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Il piccolo Jacob è nato dopo appena 31 settimane di gestazione, pesando quanto un avocado.

Oggi sta bene, ma la sua mamma, Laura Copley ha raccontato, intervistata alle pagine di Mirror, di aver avuto un bel po' di paura quando a trenta settimane di gravidanza ha sentito rompersi le acque.

“Uno dei più cari amici di famiglia, quando ha saputo che ero incinta mi ha regalato un coniglietto di peluche per Jacob, quel pupazzetto così piccolo era enorme rispetto a lui” ha spiegato la mamma.

La storia di Jacob, più piccolo del suo peluche

Laura Copley neomamma trentatreenne ha spiegato, intervistata dal notiziario Mirror, di aver inaspettatamente compreso che il parto era vicino quando la sua gravidanza era ancora a 30 settimane.

“La gravidanza, a parte un po’ di nausea al mattino, fino a quel momento era andata benissimo” ha spiegato Laura Copley al Mirror.

Non appena le si sono rotte le acque, la donna, che per la prima volta si trovava ad affrontare un parto, ha temuto che lei e il marito avrebbero perso il loro primo bambino, tanto atteso e desiderato.

Laura si è recata in ospedale, dove i medici l'hanno tenuta in osservazione e poi lasciata andare a casa chiedendole il riposo assoluto. Solo una settimana dopo, però, il piccolo Jacob era pronto a venire al mondo e così è nato uno scricciolo di appena 1 kg e mezzo, il 23 marzo grazie ad un taglio cesareo.

Il bimbo aveva ricevuto da un amico di famiglia, prima ancora di venire al mondo, un piccolo peluche in regalo che raffigurava un coniglietto. Quel morbido amico è diventato per i genitori di Jacob l’emblema della sua nascita e della sua crescita. “Quando è nato Jacob era più piccolo del peluche che gli era stato regalato” ha detto la mamma intervistata da Mirror.

Dopo essere nato il piccolo Jacob ha avuto bisogno per 36 ore dell’ossigeno e di rimanere in terapia intensiva neonatale per tre settimane, fino a che i suoi genitori hanno potuto prenderlo in braccio per la prima volta: “È stata per entrambi un’emozione fortissima poter coccolare Jacob, dopo tutto quello che avevamo passato. Sono convinta che quell’immagine, stampata nella mia testa, non la dimenticherò mai”.

Come sta oggi il piccolo Jacob

Jacob ha finalmente lasciato l’ospedale, quattro settimane dopo la sua nascita, iniziando la sua vita tra le mura di casa con mamma e papà.

Per i due ogni suo traguardo, grande o piccolo che sia è un’immensa conquista: “Mi emoziono ogni volta che lo vedo giocare con quel coniglietto di peluche, che prima, messo nella culla, era più grande di lui” ha raccontato Laura Copley al Mirror.

Il bimbo oggi pesa quasi 5 kg e cresce a vista d’occhio. “Inizialmente sembrava un po’ poco reattivo agli stimoli, forse perché era abituato a dormire molte ore in reparto, ma ora ha una personalità spiccata” ha detto la sua mamma. Il bimbo oggi cresce a vista d’occhio, adora giocare nella palestrina e guardare "Il Re Leone", ma anche fare versetti e cercare di comunicare con la sua mamma e il suo papà.