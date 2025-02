La sposa si stizzisce per il pianto di un bambino. La mamma: “Avrebbe dovuto optare per una festa per soli adulti”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits_ profilo TikTok di @electrocute

Immaginate di essere al vostro matrimonio, davanti al celebrante che vi sta chiedendo di giurare amore eterno al partner quando, quel momento di estrema gioia, viene interrotto dal pianto incontenibile di un bebè. Nulla di male, è normale che i bimbi piangano, ma non per la sposa ritratta in un video diventato virale su TikTok. La donna si gira stizzita verso gli invitati, allo stesso modo la sua testimone di nozze e un testimone del compagno, dando a vedere che quelle urla stanno rovinando il loro scambio dei voti. Quel video ha riportato al centro del dibattito il tema della presenza dei bambini durante i matrimoni.

Il video virale della sposa stizzita dal pianto del bimbo

Claire Kendall Taetz ha postato sul suo profilo TikTok un montaggio simpatico del momento in cui lei e il compagno stavano per giurarsi amore eterno. Proprio durante lo scambio dei voti un bebè ha iniziato a strillare convogliando l'attenzione dell'intera sala su di lui. Nel video si vede la sposa girarsi stizzita, così come altri tra testimoni e amici presenti sull'altare. Taetz non contenta ha aggiunto nella descrizione del suo post: "Questa scena è andata avanti per 10 minuti, la madre del bambino si è rifiutata di uscire o di accettare che altri invitati portassero fuori il bebé, è dovuta intervenire mia mamma" scrive la sposa sotto al post.

La ragazza ha poi spiegato che le è sembrata una grande mancanza di rispetto la volontà della mamma del bebé non uscire dalla sala con il piccolo, lei ha fatto fatica a causa di quel pianto a rimanere concentrata in uno dei momenti più belli della sua vita. Probabilmente, però, come hanno scritto in tanti sotto al post, se davvero era così intollerante al pianto dei neonati e non desiderava che distrazioni di vario tipo interrompessero il suo matrimonio, avrebbe dovuto scegliere allora di escludere i bambini dalla sua festa.

Bambini sì o bambini no ai matrimoni?

Sotto al video della ragazza è nato un vero e proprio dibattito tra chi si è schierato contro chi porta i figli ai matrimoni, dicendo che i piccoli possono potenzialmente correre in giro per la sala, annoiarsi durante la celebrazione e dunque iniziare a fare i capricci; e chi invece ha detto che i bambini devono essere liberi di essere semplicemente bambini, dunque dovrebbero essere gli sposi, se intolleranti nei confronti dei più piccoli, ad optare per un matrimonio childfree. Se si opta per una festa in cui i bambini sono banditi, devono però essere chiare due eventualità:

i genitori si vedono obbligati a rinunciare all'evento : non tutti hanno i nonni vicino o le disponibilità economiche per partecipare al matrimonio e pagare la baby-sitter.

: non tutti hanno i nonni vicino o le disponibilità economiche per partecipare al matrimonio e pagare la baby-sitter. i genitori si offendono all'idea di vedere i propri bambini tagliati fuori

Tra i commenti fioccano quelli di chi è convinto che ad oggi debba essere una libera scelta quella di ammettere o non ammettere i bambini ai matrimoni, consapevoli che questa decisione potrà tagliare fuori qualcuno. "Però ricordiamo che un bambino è un bambino, è normale che pianga non possiamo essere così intolleranti, forse il piccolo avrà sospeso l'attenzione in quel momento, ma non può aver rovinato tutto il matrimonio, altrimenti il problema è un altro.