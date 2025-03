video suggerito

La scuola elementare ibrida per aiutare i bambini molto ansiosi: si fa lezione in classe o da casa In Inghilterra esiste una scuola che gli alunni possono frequentare in forma ibrida, per rimanere allineati ai coetanei ma far fronte all’ansia che li assale all’idea di dover andare a scuola. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Esiste una scuola nel Regno Unito che permette ai bambini di seguire le lezioni sia in classe che da casa, collegati ai compagni e agli insegnanti dal loro pc.

Si tratta di un istituto privato, la London Park School Hybrid a Mayfair, la cui retta annuale ammonta a 20.168,75€, se i bimbi vanno sempre in presenza, e scende di circa 3.000 euro, come riporta il The Guardian, se i bimbi fruiscono prettamente delle lezioni da casa. Una cifra molto alta, che i genitori sono disposti a spendere per 6 anni interi, quando i loro figli manifestano ansia e forte stress all'idea di raggiungere la propria classe. L'idea è nata a seguito del rientro nelle scuole dei ragazzi dopo il lockdown, e la scuola ha dunque aperto i battenti nel 2024.

La scuola inglese in modalità ibrida

Gli alunni della London Park School Hybrid dal 2024 possono frequentare le lezioni in forma ibrida. Gli studenti sono obbligati a frequentare le lezioni in presenza un giorno su 5 alla settimana, giornata che sarà dedicata ad attività volte ad aiutare gli studenti a socializzare, a svolgere nella pratica quanto studiato a scuola e a partecipare ad attività sportive.

Leggi anche Perché lo smart working dei genitori può essere la causa delle assenze a scuola dei bambini? La situazione inglese

Le aule della scuola sono adibite a materie come musica, arte o laboratorio scientifico, che necessitano della presenza di tutti gli alunni per poter imparare le nozioni pratiche trasmesse, ma il resto dei 4 giorni della settimana i docenti impartiscono lezioni agli alunni via zoom. Nonostante l'alto costo della retta e il fatto che di scuole così ad oggi ce ne siano poche dislocate sul territorio, sono tanti i genitori che, da dopo la pandemia, hanno deciso di spostare i propri figli nell'istituto.

La forma ibrida contro la paura della scuola

La scuola, come riporta la testata The Times, fin dalla sua origine ha aperto le sue porte e offerto la sua mission educativa a tutti gli studenti che, dopo aver trascorso un intero anno scolastico chiusi nella propria cameretta, a causa del lockdown pandemico, hanno iniziato a registrare ansia, attacchi di panico e forti forme di stress all'idea di ritornare alla routine divisa tra lezioni fra i banchi e nelle palestre per fare sport. Oggi, vista la enorme affluenza di piccoli britannici, sta per aprire un nuovo istituto a Cambridge.

Tuttavia, non mandare un bambino a scuola assecondando le sue paure, può significare validarle, dire lui quindi che la scuola e la socialità sono luoghi spaventosi. La professoressa Confalonieri aveva suggerito a Fanpage.it in caso di ritrosia da parte dei bambini all'idea di svegliarsi e prepararsi per andare a scuola, una volta suonata la sveglia di ascoltarli, convalidare le loro emozioni, ripristinando la loro routine e facendoli sempre sentire al sicuro senza però assillarli con mille domande o trasmettendo loro le proprie paure.