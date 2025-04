video suggerito

La nipote va a trovare la nonna con il compagno, ma lei prepara letti separati: "Non sono sposati" Una ragazza americana ha condiviso sui social la scelta della nonna cattolica di far dormire lei e il fidanzato in letti separati, nel rispetto della tradizione che trovava sconveniente far passare la notte insieme a una coppia non sposata. Sebbene la decisione non sia stata presa bene da alcuni commentatori del web, la nipote ha comunque difeso a spada tratta la curiosa imposizione della nonna: "Quando valori come questi provengono da un luogo di amore, li trovo facili da accettare".

Niente promesse sull'altare? Niente letto matrimoniale. È questo il veto che un'arzilla nonna americana ha imposto alla nipote che era andata a farle visita insieme allo storico fidanzato.A raccontare la curiosa vicenda è stata proprio Clementine Doyle che, pur essendo abituata alle accoglienze calorose della nonna, non è rimasta molto sorpresa quando l'anziana padrona di casa ha mostrato loro la sistemazione per la notte: due camere separate, con letti singoli, proprio come si usava un tempo per le coppie non ancora unite dal sacro vincolo del matrimonio.

Clementine, che ha preso sul ridere l'inaspettato rigore della nonna, ha così condiviso su TikTok il momento della "separazione" notturna con il fidanzato, accendendo un'inaspettata discussione online sul comportamento dell'anziana tradizionalista.

Un video più discusso del previsto

Il video, pensato da Doyle come un ricordo felice della visita, ha rapidamente fatto il giro del web, accumulando quasi cinque milioni di visualizzazioni. "Stare con la mia nonna molto cattolica e ci fa dormire separati. Noi viviamo insieme, siamo fidanzati, lui ha 28 anni", diceva la didascalia del post.

La reazione degli utenti è stata variegata: molti hanno trovato la richiesta della nonna un simpatico retaggio di tempi andati, per quanto un po' fuori tempo, mentre altri hanno commentato con maggiore fermezza un comportamento giudicato antiquato e irrispettoso nei confronti di due adulti consapevoli e impegnati in una relazione stabile. Nonostante le critiche, però, la donna ha spiegato che per lei il gesto non aveva nulla a che fare con un desiderio di controllo o prevaricazione, ma piuttosto con il rispetto per una tradizione che la nonna, nata nel 1940 e tuttora praticante, continua a mantenere viva.

Una questione di rispetto e tradizione

Contattata dalla rivista Newsweek per un commento, Doyle ha affermato che, pur comprendendo la divergenza di opinioni, non vede nella richiesta un atto di disprezzo, ma un segno d’amore e cura. "Quando questi valori provengono da un posto di amore e attenzione, li trovo facili da accettare", ha dichiarato. Alla fine per lei e il compagno si era trattato di un "disagio durato solo di una notte, nulla di così grave per discutere con un'anziana fermamente convinta delle proprie convinzioni.

La stessa Doyle, che è cresciuta cattolica e frequenta ancora la messa con la nonna, ha sottolineato che la religione le fornisce un senso di radicamento, ma ha preso fermamente le distanze da alcune interpretazioni del cattolicesimo. "Rifiuto, in modo forte e inequivocabile, insegnamenti che promuovano paura o divisione", ha affermato, auspicandosi nei prossimi anni un ampliamento di vedute su alcune questioni riguardanti le varie forme di famiglia e amore. Il tutto, ovviamente, senza far arrabbiare nonna.