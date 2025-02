video suggerito

"La mia bimba è vittima di bullismo": mamma invia una mail a tutti i genitori dei compagni di classe della figlia Una mamma ha raccontato in un video su TikTok di aver erroneamente inviato una mail a tutti i genitori dei compagni di classe della figlia raccontando degli episodi di bullismo subiti dalla bimba in aula. La risposta è stata sorprendente.

A cura di Sophia Crotti

credits: profilo TikTok @itsjennifermullen

Un errore, come ne capitano tanti quando si invia una mail, anche dal contenuto delicato, ha permesso all'intera classe della figlia di Jennifer Mullen di venire a conoscenza di un dramma che serpeggiava tra i banchi. La bimba da diverse settimane era la vittima di un suo compagno di classe che metteva in atto veri e propri atteggiamenti di bullismo contro di lei, ma la situazione era degenerata da qualche giorno, quando a seguito di una rotazione dei posti in classe, la piccola si era trovata proprio accanto al compagno di classe dall'atteggiamento violento.

La mamma aveva deciso quindi di informare con una mail privata la docente rappresentante di classe, ma quando ha premuto invio si è accorta di aver messo in copia conoscenza tutti i genitori della classe.

Il bullismo nella classe della figlia e la mail ai genitori

Jennifer Mullen ha pubblicato su TikTok un video divertente con il quale ha raccontato quello che per la sua famiglia era stato un dramma, il bullismo subito dalla sua bambina e che avrebbe preferito di gran lunga tenere privato, informando solo la maestra della piccola e trovando con lei una strategia. Quando ha deciso, dopo settimane in cui ascoltava la piccola piangere e raccontare di episodi violenti avvenuti in classe, cercando di supportarla e di insegnarle come agire per difendersi, di inviare una mail alla maestra rappresentante di classe per informarla dell'accaduto, Mullen ha fatto un grosso errore.

"Volevo inviare alla docente una mail facendo riferimento a ciò che mia figlia aveva subito, spiegandole chi fosse il suo bullo e chiedendole aiuto per dare il via a una serie di interventi che educassero i bambini all'importanza di non mettere in atto certi atteggiamenti, cercando di far rimanere, anche per il bene di mia figlia, quanto più privata la questione" spiega la donna nel video diventato virale su TikTok.

Il testo della mail, infatti, premendo invio, non è arrivato solamente alla docente ma a tutti i genitori dei compagni di classe della figlia a causa di un errore di copiatura dell'indirizzo e-mail. "L'indirizzo dell'insegnante era praticamente identico a quello della mail del gruppo classe e solo dopo aver premuto invio mi sono accorta di aver indirizzato il testo, così privato a tutti i genitori". Nel testo della mail, riportato da Newsweek la madre raccontava alla docente, quanto fatto nel corso delle settimane per aiutare la figlia a contrastare il bullo e le chiedeva di poterla spostare in un altro banco, perché da quando la rotazione dei posti li aveva fatti finire vicini le cose erano anche peggiorate.

La sorprendente risposta positiva della classe

Mullen nel video diventato virale si getta a terra, spiegando con i gesti la vergogna da lei provata appena realizzato l'accaduto, voleva proteggere e aiutare la figlia e invece con quel gesto, temeva di aver reso per la piccola ancora più insostenibile la permanenza in classe, invece, come spiega nella didascalia del suo video la risposta è stata molto positiva. "La mamma del bambino che citavo nella mail, l'artefice degli episodi di bullismo contro mia figlia, è stata davvero comprensiva, mi ha contattata per scusarsi e per dirmi che atteggiamenti del genere da parte di suo figlio e di qualsiasi bambino non erano assolutamente tollerabili, per tanto, non sarebbero mai più capitati". Purtroppo, riporta Newsweek la situazione è durata poco e la bimba, per superare il problema del bullismo, ha dovuto cambiare classe, tuttavia sui social il video della donna ha riscontrato non poco successo. In tanti hanno ringraziato la donna per aver fatto luce sul tema del bullismo e per aver, anche se per errore, dato avvio ad un nuovo metodo per contrastare la piaga che si aggira tra i corridoi delle scuole: parlarne apertamente, senza alcuna vergogna.