Il trucco del pediatra per fasciare il neonato: “È un dispositivo di calma istantanea” Il tutorial mostra le basi dello swaddling, una tecnica per fasciare i neonati in modo da calmarli e favorirne il sonno. Per godere di tutti i suoi benefici è però importante prestare attenzione alle reazioni dei bebè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

In un'epoca in cui i genitori sono sempre alla ricerca di soluzioni efficaci per far calmare i propri neonati, un pediatra molto social ha mostrato ai suoi follower una tecnica pratica e veloce per calmare un neonato agitato e che non riesce a riposare.

Il Dottor Golly – alias Daniel Golshevsky – pediatra australiano e fondatore di un programma di sonno e calma per bambini da 0 a 5 anni, ha infatti condiviso un tutorial per praticare lo swaddling, una tecnica di fasciatura molto in voga oltreoceano e che aiuta i neonati a rilassarsi in pochissimo tempo.

Guardare la reazione del bambino

Lo swaddling (dall'inglese swaddle, "fasciare") serve a ricreare il confortevole abbraccio dell'utero materno e il Dottor Golly consiglia d'impostarla partendo da un'osservazione attenta delle braccia del neonato.

In un video condiviso su proprio account TikTok, il medico ha infatti spiegato l'importanza di controllare se il bambino sia più rilassato con le braccia lungo i fianchi o vicino al viso. Se il neonato preferisce la posizione con le braccia in alto, spiega il pediatra, è infatti necessario utilizzare una tecnica di avvolgimento diversa.

Come avvolgere il bebè

Nel video, il Dottor Golly mostra come sistemare la coperta, piegando una parte nella parte superiore per creare una specie di "colletto". Questo colletto viene poi utilizzato per bloccare le braccia durante l'avvolgimento, permettendo agli arti superiori del piccolo di riposare sul petto invece che lungo i fianchi.

"Come potete vedere, Norah è una bambina con le braccia in alto" spiega Golshevsky presentando la sua piccola aiutante per la dimostrazione: "Non riposa con le mani lungo i fianchi. Se la lasciate fare, le braccia vanno sempre su."

Il medico ha poi proseguito partendo dal "colletto" per bloccare le braccia e poi avvolgere la copertina sul il petto. Fatto ciò, il consiglio del pediatra è di usare il peso del corpo del bebè per tenere ferma la prima parte e poi fare lo stesso dall'altro lato.

Ponendo una mano sotto il colletto e sul petto poi, il genitore può infine terminare "l'involucro" facendo passare il resto della coperta sotto il bimbo, lasciando le gambe libere di muoversi.

"In questo modo, le sue braccia sono su, ma non vicino alle guance, così non viene stimolata a iniziare a mangiare. È come un dispositivo di calma istantanea" conclude il medico.

Benefici e accorgimenti

Le reazioni al video sono state contrastanti. Alcuni hanno messo in discussione la necessità di avvolgere i neonati, mentre molti altri hanno sottolineato come l'efficacia del sistema dipenda dal bambino: alcuni bebè potrebbero infatti non gradire essere avvolti, mentre altri potrebbero trovarlo molto confortante.

Come ricorda l'Ospedale Bambino Gesù infatti, contenere un neonato avvolgendolo con una fascia o una coperta è un modo pratico e sicuro per confortare il bimbo, proteggerlo e soddisfare la sua esigenza di contatto. Se però il bambino non sembra gradire o dorme tranquillamente anche senza essere avvolto, allora lo swaddling non è utile e anzi potrebbe rivelarsi dannoso.

Altre importantissime precauzioni da adottare sono: non stringere troppo la fascia o la coperta, usare solo tessuti leggeri e svolgere le operazioni di avvolgimento solo con il bebè sdraiato supino su una superficie piana e morbida, dove non vi sia il rischio di cauta.