Il trend del novantanovesimo percentile con cui le mamme mostrano fieramente i loro bebé più grandi dei coetanei

A cura di Sophia Crotti

C'è un trend che impazza su TikTok i cui protagonisti sono mamme e bambini di pochi mesi o anni di vita, particolarmente grandi per la loro età.

Sulle note della scena del film di animazione Madagascar in cui l'ippopotamo Moto Moto, esce dall'acqua per conquistare la sua amata Gloria, mostrando la pancia caratteristica della loro specie, le mamme mostrano bambini al novantanovesimo percentile.

Il trend del novantanvovesimo percentile

È nato su TikTok il nuovo trend che porta le neo mamme a mostrare i loro piccoli che, nonostante l'età, sforano di gran lunga le dimensioni che dovrebbero avere in quel periodo della propria vita. Si chiama trend del novantanovesimo percentile proprio perché questa è l'unità di misura che il pediatra utilizza per monitorare la crescita del piccolo. Come specifica l'OMS la crescita di un bimbo è ritenuta normale quando segue la curva di crescita e i suoi valori sono compresi tra il terzo e il novantasettesimo percentile.

I bimbi mostrati dalle mamme su TikTok sono tutti al novantanovesimo percentile, più grandi dei loro coetanei, ma non per questo poco sani, dal momento che ad incidere sul peso forma del piccolo possono essere anche dei fattori genetici. I bambini, infatti, sono in salute se lo sviluppo del proprio corpo in lunghezza e peso è armonico. Su TikTok dunque le mamme stanche di sentirsi dire che i loro bimbi, più grandi dei coetanei non sono in forma, li mostrano danzando sui social.

Oltre ai bebè al novantanovesimo percentile vi sono anche i bimbi che le mamme mostrano perché invece troppo piccoli, al primo percentile, per esempio. Come Talissa che mostra fieramente la sua bimba di 10 mesi davvero molto minuta.

La storia dei due fratelli al primo e al novantanovesimo percentile

Anche due fratelli possono avere percentili di crescita completamente diversi è quanto ha dimostrato su TikTok Sarah, mamma di due bambini il più grande di tre anni e la più piccola di 10 mesi.

Nel video mostra il fratello maggiore davvero minuto, al primo percentile seduto sul divano che tenta di prendere in braccio la sua sorellina al novantacinquesimo percentile. La bimba è enorme mentre lui è davvero piccolo, ma la mamma ne è consapevole e li mostra senza paura.

Alle pagine di Newsweek una pediatra ha specificato che i bambini hanno forme e dimensioni diversi e che non per questo non sono sani. "Un neonato al quinto percentile o al novantacinquesimo può essere ugualmente sano". La cosa importante, secondo l'esperta è semplicemente che ogni bimbo nella famiglia segua il suo ritmo di crescita: "Se il bimbo rimane nella sua curva di crescita da quando è nato fino ai 4 anni, per esempio, sempre al decimo percentile significa che sta crescendo seguendo i suoi tempi e questo è un bene" ha concluso.