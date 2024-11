video suggerito

Il trauma della guerra lascia segni indelebili nel DNA di bambini e adolescenti: lo studio La guerra è in grado di modificare il DNA dei bambini, le vittime principali di un trauma tanto forte sono soprattutto le bimbe. Uno studio ha messo in luce i danni permanenti che la guerra ha sul corpo dei più piccoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La guerra è un evento traumatico per tutti, i bambini, però, come emerso da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Psychiatry, a causa di bombardamenti, distruzione, paura e morte registrano dei veri e propri cambiamenti nel DNA. Invisibili ma impattanti modifiche che

In che modo la guerra cambia il DNA dei bambini

Un gruppo di scienziati provenienti da Università diffuse per il mondo ha indagato l'impatto devastante della guerra su un gruppo di 1507 bambini e adolescenti rifugiati siriani di età compresa tra i 6 e i 19 anni. I ragazzi e i loro genitori sono stati coinvolti nella ricerca due volte, a distanza di un anno, dovendo lasciare agli studiosi un campione della loro saliva e dando loro delle risposte ad una serie di interviste.

Dai risultati è emerso che sebbene le sequenze del DNA non fossero in alcun modo mutate, a cambiare, a causa del forte impatto che la guerra e la sua devastazione hanno su i più piccoli, sono state le espressione dei geni a causa di modificazioni epigenetiche. Queste anomalie che coinvolgono diverse parti del genoma dei più piccoli, colpiscono soprattutto i geni coinvolti nella comunicazione tra cellule nervose e il trasporto di sostanze all'interno delle singole cellule. Il tema su cui si sono soffermati gli scienziati è che non esiste un altro trauma in grado di provocare queste stesse modifiche nei più piccoli, non un lutto, non il bullismo, non la povertà, solo la guerra innesca questi cambiamenti nel corpo dei bambini.

Secondo i ricercatori, poi, modifiche più importanti avvengono nel DNA delle bambine, che dunque risultano le vittime più segnate dal trauma della guerra. Le ragazze, rispetto ai coetanei, mostrano grosse modificazioni soprattutto in quei geni responsabili della risposta a situazioni stressanti e del loro sviluppo cerebrale.

Il primo firmatario della ricerca, Michael Pluess ha affermato che era già noto alla comunità scientifica che la guerra impattasse fortemente sulla salute mentale e il benessere dei bambini ma che grazie a loro: "Oggi abbiamo le prove dei meccanismi biologici che sottostanno a questi disturbi psicologici ed emotivi nei bambini sopravvissuti a una guerra".

Un'altra scoperta che deriva dai test sulla saliva dei 1507 bambini e adolescenti siriani è che la guerra causa un invecchiamento epigenetico più lento, in grado dunque di avere un impatto forte e devastante sul loro sviluppo e la loro crescita.

"Nel complesso il nostro studio traccia un quadro chiaro del tragico costo della guerra per i tantissimi bambini che, in diverse parti nel mondo, vi sono intrappolati" conclude Pluess, auspicando che la consapevolezza della macchia indelebile che la guerra lascia nei bambini per tutta la vita, induca gli adulti a proteggerli da questi avvenimenti terribili.