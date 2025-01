Il supporto di nonni giovani e in salute protegge le donne dalla depressione materna: lo studio

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

I nonni sono un supporto fondamentale per le famiglie, un vero e proprio pilastro, in grado di permettere ai genitori di conciliare lavoro e famiglia, soprattutto in un Paese come l'Italia che nonostante sia, ormai da tempo, investito da una forte crisi demografica, sembra non riuscire a trovare posto per tutti i bambini negli asili nido. L'invecchiamento della popolazione che si trova, spesso costretta, a fare figli sempre più tardi, porta però molte famiglie a dover rinunciare a questo supporto fondamentale, perché i nonni sono troppo anziani quando nascono i loro nipoti e hanno bisogno loro per primi di assistenza.

Uno studio realizzato nel 2024 e pubblicato sulla National Library of Medicine (NIH) ha evidenziato quanto i nonni siano fondamentali non solo per i nipoti, ma anche e soprattutto per le madri, risultando anche un supporto per aiutarle a superare la depressione materna.

Il ruolo dei nonni nella depressione materna

Lo studio ha preso in esame 116.917 madri single e 371.703 madri non separate, nate in Finlandia tra il 1945 e il 1995, con almeno un figlio a carico di età compresa tra gli 0 e i 12 anni, che potevano godere del supporto di almeno un nonno, materno o paterno, nella gestione della propria vita familiare. È stata poi indagata la salute mentale delle mamme, attraverso i registri di acquisti di psicofarmaci e antidepressivi e le condizioni dei nonni, classificati come più giovani di settant'anni o ultrasettantenni, con o privi di una condizione cronica degenerativa o invalidante. In ultimo è stata valutata la distanza fisica tra le abitazioni dei nonni e quelle delle madri con i loro figli. Dalla ricerca sono emersi gli immensi benefici della presenza dei nonni sulla psiche delle mamme:

Le mamme che si trovavano a doversi prendere cura del suocero o del genitore anziano, rientrando nei membri della sandwich generation, erano anche quelle che con più probabilità soffrivano di depressione materna.

Vivere lontano dai nonni era tra gli elementi che portava le mamme a soffrire di depressione o problemi legati alla salute mentale.

Le madri single erano più propense utilizzare antidepressivi , soprattutto se perdevano il lavoro, condizione in grado di migliorare nel caso in cui avessero a fianco un nonno dei propri bambini

, soprattutto se perdevano il lavoro, condizione in grado di migliorare nel caso in cui avessero a fianco un nonno dei propri bambini Se i nonni non erano separati ed erano entrambi in vita le mamme, aiutate da entrambi, avevano meno probabilità di sviluppare un disturbo depressivo.

Sono sempre le donne a doversi prendere cura

Soprattutto la vicinanza ai nonni è risultata essere un elemento in grado di proteggere le mamme da stress mentale, depressione o ansia che spesso derivano dal carico genitoriale smodato e dalla difficile conciliazione tra lavoro e figli: "Le donne con figli che vivevano vicino a un loro genitore o a un nonno dei bimbi in grado di aiutarle avevano in termini di punti percentuali una probabilità di 0.4 in meno se non separate e di 1.2 sin meno e separate di sviluppare un disturbo depressivo" si legge dalla ricerca.

Un altro dato emerso ha messo in luce quanto tra le generazioni il lavoro di cura ricada sempre sulle figure femminili, quando infatti la nonna materna è giovane e in grado di occuparsi dei nipoti lo fa più spesso, dato dimostrato dalla minore possibilità di soffrire di depressione da parte delle mamme. Ma al contempo indistintamente se si tratti della nonna materna o del nonno materno con una condizione che rende per loro necessario che la figlia oltre che dei propri figli si prenda cura di loro, l'elemento risulta essere un predittore della depressione materna. "Si evince che le madri potrebbero dover fornire assistenza e supporto verso l'alto al proprio genitore malato indipendentemente dal sesso di quel genitore" spiegano dallo studio.

I ricercatori hanno concluso specificando quanto il ruolo dei nonni nell'assistenza dei nipoti sia essenziale al benessere materno e che quando questo non può esserci dovrebbero essere proprio le istituzioni a fare il possibile per rendere più agile la vita delle donne, quando diventano madri.