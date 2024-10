video suggerito

Il sesso in gravidanza è sicuro? L’esperta smonta i falsi miti Un’educatrice prenatale inglese ha recentemente confermato come la sessualità in gravidanza sia effettivamente sicura, anche se le regole del gioco potrebbero cambiare nel corso dei mesi: “Fare l’amore non è pericoloso, ma è normale che una donna incinta possa provare meno desiderio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La gravidanza porta con sé molti dubbi e preoccupazioni, e tra le domande più frequenti per le coppie in attesa c’è se sia sicuro avere rapporti sessuali. La risposta è sì, ma ci sono molteplici fattori da considerare, sia dal punto di vista medico (alcune condizioni potrebbero rendere effettivamente meno consigliato il consumo di un rapporto) che psicologico, poiché tra i cambiamenti del corpo e gli sbalzi ormonali è del tutto normale che una donna possa percepire esigenze diverse rispetto alla propria normalità.

Sicurezza durante i rapporti in gravidanza

Contrariamente a miti diffusi, fare sesso in gravidanza è generalmente sicuro e non danneggia il bambino. L'esperta del National Childbirth Trust (l'organizzazione di beneficenza più importante del Regno Unito in materia di supporto alla gravidanza) ed educatrice prenatale Fleur Parker ha infatti sottolineato in un recente intervento sul quotidiano britannico Metro UK come il bambino non percepisca nulla all'interno dell'utero durante un rapporto, anche perché il pene non può in alcun modo "andare oltre" la vagina.

L'importante, ha specificato l'esperta, è che le coppie si sentano a proprio agio e scelgano posizioni o forme di intimità che non causino pressione sull’addome o sul seno, quest'ultimo spesso più sensibile durante il periodo della gestazione. Tra le posizioni consigliate ci sono quelle in cui il partner è sopra o dietro, per evitare pressione sul corpo della donna.

Leggi anche I 6 consigli delle esperte per resistere ai cambiamenti che l'arrivo del primo figlio porta nella coppia

L'inconveniente delle Braxton Hicks

Un fenomeno comune durante gli ultimi mesi di gravidanza è la comparsa delle contrazioni di Braxton Hicks, "false doglie", spesso provocate dall'orgasmo, che però sono molto più brevi e non anticipano l'inizio del travaglio.

Queste contrazioni possono spaventare, ma sono del tutto normali: rilassarsi e distendersi in posizione supina può favorirne la scomparsa e non è necessaria l'astensione dai rapporti, poiché non vi è un rapporto causa-effetto tra le due cose. Anzi, specifica Parker, molte donne riportano orgasmi più intensi durante la gravidanza a causa del maggior afflusso di sangue e della sensibilità aumentata. Tuttavia, se le contrazioni diventano troppo intense o troppo frequenti, è sempre meglio consultare un medico.

Quando evitare i rapporti sessuali

In alcuni casi, il medico o l'ostetrica potrebbe consigliare di evitare i rapporti sessuali, specialmente in caso di complicazioni nella gravidanza. Chi ha avuto perdite di sangue, chi presenta una placenta bassa o chi sta aspettando dei gemelli potrebbe essere invitato a non avere rapporti per ridurre il rischio di parto prematuro. Inoltre, se il collo dell'utero è fragile o ha avuto problemi nelle gravidanze precedenti, il medico potrebbe raccomandare la cautela.

Infine, anche se potrebbe apparire scontato, Parker ricorda di non avere rapporti dopo la rottura delle acque, poiché in simili casi aumenta il rischio di infezioni.

Ascoltare il proprio corpo e comunicare

Durante la gravidanza, la libido può subire variazioni significative e poiché ogni gravidanza è unica, la cosa più importante per una futura mamma è dare retta al proprio corpo. A tal proposito Parker ha suggerito che se in quei nove mesi la donna non considera il rapporto sessuale una priorità, la cosa è del tutto normale e la sua volontà va assolutamente rispettata: il benessere della mamma e del bambino è l’aspetto più importante di una gravidanza e la comunicazione aperta con il partner può aiutare a superare eventuali insicurezze o cambiamenti nelle dinamiche della coppia.