"Il numero perfetto di figli esiste": papà rivela la sua strana teoria secondo cui alcune famiglie sono più felici Il numero perfetto di figli esisterebbe secondo un papà americano che in un video postato sui social ha spiegato perché un solo figlio non basta e due generano il caos in famiglia.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @judsonveachcomedy

Un papà americano ha rivelato tramite il suo profilo Instagram la sua strana teoria secondo cui esisterebbe un numero perfetto di figli per ciascuna famiglia. Judson Veach ritiene infatti che se avere un figlio è accettabile e gestibile, le coppie che si sentono pronte ad averne più di uno, non dovrebbero fermarsi a soli due pargoli che sgambettano per casa, ma decidere di metterne al mondo almeno a tre.

La divertente teoria dei 3 figli

"Due figli? È il numero più assurdo del mondo" inizia così il video di Judson Veach, un papà del Tennessee che racconta la genitorialità in maniera divertente dal suo profilo Instagram. L'uomo si è soffermato in questo ultimo contenuto sul numero perfetto di figli e ha confermato che nella vita si può scegliere se avere un figlio o più di tre ma che due è un numero assurdo. "Avere un solo figlio è circa come avere un cane, cercate di assicurarvi che sappia il suo nome e lasciatelo uscire ogni tanto" spiega l'uomo dicendo che un bambino solo prevede che i genitori abbiano moltissimo tempo per riversare tutte le loro attenzioni su di lui. Quando invece arriva il secondo, secondo Judson Veach, è tutto più complesso, perché si cerca di fare lo stesso che si faceva con il primo figlio: "Ma è tutto impossibile perché mentre uno ha il norovirus e aspettate che lo prenda anche l'altro al bimbo sano non potete certo".

A questo punto arriva a parlare dei suoi genitori preferiti, quelli che hanno 3 figli. "Sono senza pensieri, sembra vivano a Shutter Island, non hanno idea di cosa accada nel mondo che li circonda". Secondo l'uomo questi genitori vivono una situazione di confusione tale, tra le mura di casa, da ritenere tutto il resto del mondo decisamente più rilassato.

"Se hai tra gli amici un genitore di tre figli sappi che nella vita cancellerà ogni appuntamento anche all'ultimo, pensa quanto è libero". La stessa libertà non la vivono i genitori con due figli, che si sentono invece sempre in colpa per non riuscire a dare al secondo figlio le stesse attenzioni date al primo. "I genitori di due figli dicono continuamente che ne vorrebbero un terzo, non ho mai sentito un genitore che ha tre figli dire ai genitori che ne hanno due di non farlo". Secondo Veach chi ha due figli soltanto vive nel caos e quindi desidera o avere più figli o scoraggia le coppie che ne hanno uno solo ad averne un secondo.

Tutto dipende dallo stile genitoriale

Judson Veach ha raccontato a Newsweek di avere due figli ma di desiderare insieme alla moglie il terzo. Il suo video è di carattere ironico, come spiega lui, anche se un fondo di verità c'è, ma il numero giusto di bambini dipende dallo stile genitoriale che si mette in atto. "Io mi sento un papà nevrotico che cerca di insegnare ai propri figli a non cercare la propria autostima negli elogi esterni, così che un giorno possano insegnarlo anche a me".

Sotto al suo video diversi utenti hanno avvalorato la sua tesi del numero perfetto di figli pari a tre. "La verità è che è molto complesso passare dall'essere genitori di un solo bambino a genitori di due, per questo la vita quando arriva il terzo sembra più facile" ha commentato una mamma.