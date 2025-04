Il metodo infallibile per frenare i capricci dei bimbi in 7 secondi: “In pochi attimi si placa il loro sistema nervoso”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

La coach genitoriale Gen Miur ha regalato ai genitori un trucco in grado, a suo avviso, di calmare i capricci e il pianto dei bambini in soli 7 secondi. Attraverso un video di TikTok, diventato virale, la donna ha spiegato che quel brevissimo lasso di tempo è sufficiente, seguendo il suo metodo, per sedare il sistema nervoso dei bambini.

Il metodo nato dai capricci del suo bambino

La donna spiega ai genitori che, dicendo solo tre frasi, possono calmare il pianto dei loro piccoli in brevissimo tempo. "Ho brevettato questo metodo quando il mio quarto figlio, nato da poco, si trovava nella fascia porta bebé in braccio a me e il suo fratellino di due anni mi ha chiesto di sbucciargli una banana". La donna racconta di aver fatto un errore madornale nel gesto, ossia di aver spezzato il frutto prima di darlo al piccolo, accidentalmente.

"Se avete anche voi un bimbo di due anni sapete bene che non vi perdonerà mai questo gesto, infatti mio figlio si è impuntato dicendomi che quella banana non l'avrebbe mai più mangiata, ne voleva un'altra". La donna gli ha però detto che in casa non vi erano più banane, ma il bimbo non ne voleva sapere di sottostare alla logica degli adulti, nel bel mezzo delle sue urla. "Ho provato a dargli un'alternativa, ma anche il secondo metodo è stato fallimentare" ha spiegato la donna, mentre il suo battito cardiaco accelerava e lei iniziava ad andare su tutte le furie. La donna spiega che in quei momenti ci si sente accecati dalla rabbia, lei infatti ha iniziato a pensare di essere l'unica al mondo in quella condizione, a recriminare al marito la sua assenza, e a desiderare solo di gridare a suo figlio di filare nella sua stanza, ma non lo ha fatto, elaborando così il metodo dei 7 secondi.

Possono 7 secondi sedare un capriccio?

Ecco che al culmine della rabbia, in preda al nervoso la donna ha spiegato il suo metodo basato su tre semplici frasi pronunciate davanti al figlio: "Mi sono seduta sul pavimento, ho fatto un respiro profondo e ho iniziato a parlargli". Le tre frasi pronunciate dalla mamma sono servite a ricostruire quanto accaduto e a convalidare le emozioni del bimbo. "So che volevi una banana, che non la volevi rotta e che ora sei tremendamente triste" ha spiegato.

Il bimbo in 7 secondi di orologio ha smesso di piangere, si è sentito compreso e ha appoggiato la testa sulla spalla della mamma. La donna ha spiegato dunque ai genitori che è molto più semplice convalidare ed accettare un sentimento che cercare di risolverlo e sistemarlo. "Anche se volete solo spegnere quella rabbia fortissima, io vi consiglio di risolvere le cose molto più in fretta, entrando insieme a vostro figlio nel suo profondo dolore e in 7 secondi i giochi saranno fatti".