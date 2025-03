video suggerito

Il matrimonio fa ingrassare? Gli uomini sposati hanno tre volte più probabilità di diventare obesi: lo studio Una ricerca polacca ha osservato come un consolidato rapporto di coppia possa favorire un certo “rilassamento” nelle abitudini alimentari, aumentando nei mariti la possibilità d’ingrassare. La stessa cosa non sembra avvenire però per le mogli. Il motivo? La maggiore pressione sociale sull’aspetto delle donne. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il matrimonio viene spesso associato a stabilità e benessere emotivo, ma una nuova ricerca suggerisce che potrebbe anche influire negativamente sulla bilancia, soprattutto per gli uomini. Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori polacchi, sposarsi sembra aumentare significativamente il rischio di sovrappeso e obesità per entrambi i sessi, con un impatto molto più marcato sugli uomini. Un fenomeno che, secondo gli esperti, potrebbe essere collegato a cambiamenti nello stile di vita e a fattori sociali e psicologici.

Per gli uomini il rischio di obesità è triplo

I dati dello studio, che saranno presentati al Congresso Europeo sull'Obesità in Spagna a maggio, hanno coinvolto 2.405 adulti polacchi con un'età media di 50 anni, e hanno evidenziato che gli uomini sposati hanno una probabilità 3,2 volte superiore di essere classificati come obesi rispetto ai loro coetanei non sposati. Per entrambi i sessi, il matrimonio comporta un aumento del rischio di sovrappeso: le donne presentano un rischio maggiore del 39%, mentre per gli uomini la percentuale sale al 62%.

Questi dati, spiegano gli esperti, suggeriscono che le dinamiche della vita coniugale possano favorire l'aumento di peso, probabilmente a causa di abitudini alimentari condivise e, soprattutto, una minore attenzione alla forma fisica.

Leggi anche Le cure e le attenzioni dei genitori possono ridurre il rischio di obesità nei figli: lo rivela un nuovo studio

Donne più consapevoli del problema

A differenza degli uomini, le donne sposate non presentano un grosso aumento del rischio di obesità altrettanto pronunciato. Gli studiosi ipotizzano che questo possa dipendere da una maggiore pressione sociale sulle donne per mantenere un peso nella norma.

La dottoressa Alicja Cicha-Mikolajczyk, dell'Istituto Nazionale di Cardiologia di Varsavia, ha osservato che nella società polacca (ma il discorso potrebbe essere esteso a quasi tutte le realtà dei Paesi industrializzati) le donne obese tendono a essere stigmatizzate a causa del loro aspetto, il che le spinge a intervenire sul proprio peso più frequentemente rispetto agli uomini.

"Questo studio è un'ulteriore conferma che il sovrappeso è causato da un complesso mix di fattori sociali, psicologici e ambientali più ampi, non semplicemente da una scelta personale" ha dichiarato al The Guardian Katharine Jenner, direttrice dell'Obesity Health Alliance.

L'età influisce sull'aumento di peso

Lo studio ha anche rilevato che con l'avanzare dell'età cresce il rischio di accumulare chili in eccesso. Per ogni anno in più, il pericolo di diventare sovrappeso aumenta del 3% negli uomini e del 4% nelle donne, mentre il rischio di obesità cresce rispettivamente del 4% e del 6%. Questo dato sottolinea l'importanza di adottare uno stile di vita sano nel corso degli anni per prevenire l'aumento di peso.

Fattori psicologici e consapevolezza della salute

Oltre all'età e allo stato civile, altri elementi incidono sul rischio di obesità. Lo studio, che tra gli obiettivi principali annoverava anche il rapporto tra aumento del peso corporeo e alfabetizzazione sanitaria della popolazione, ha evidenziato che la depressione e una scarsa conoscenza delle tematiche sanitarie aumentano il rischio di obesità nelle donne, mentre questo effetto non è stato riscontrato negli uomini. Secondo i ricercatori, migliorare l'educazione sanitaria e promuovere una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute potrebbe dunque contribuire a contrastare l'aumento dei problemi legati al peso.