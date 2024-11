video suggerito

Il latte artificiale fatto in casa è pericoloso: tutti i motivi degli esperti per evitare il fai-da-te Costi e timori infondati sulla sicurezza dei prodotti industriali talvolta spingono i genitori a cercare su Internet ricette per latte in formula fatto in casa. Stando a un recente studio però, simili procedimenti non solo prevedono metodologie poco sicure, ma spesso e volentieri causano importanti carenze nutritive che possono comportare danni a lungo termine sui bambini.

Il latte in formula – o latte artificiale – è un'alternativa sicura e nutrizionalmente valida per i bebè che non possono alimentarsi con il latte materno. Tuttavia i costi spesso elevati e l'errata convinzione che simili prodotti nascondano delle insidie chimiche, negli ultimi tempi hanno spinto alcuni genitori a ricercare sul web metodi alternativi per prepararsi da soli il latte artificiale.

Uno studio americano condotto dal Center for Injury Research and Policy presso il Nationwide Children’s Hospital mette però in guardia sui gravi rischi legati alla preparazione di formule per neonati fatte in casa. I ricercatori hanno infatti preso in esame centinaia di ricette condivise sul social Pinterest, trovando moltissimi errori grossolani nella preparazione dell'alimento e nella scelta di ingredienti potenzialmente dannosi, come il latte crudo, che potrebbero provocare enormi danni alla salute di un bimbo così piccolo.

Lo studio e le motivazioni dei genitori

Per la ricerca, il team ha esaminato oltre 600 post su Pinterest relativi a ricette di formule per neonati fai-da-te, scremandoli fino a un campione rappresentativo di 63. Come spiegato dalla principale autrice dello studio, Rebecca McAdams, decine di contenuti erano infatti pedisseque ripetizioni l'uno dell'altro.

Dall'indagine è quindi emerso che molte famiglie scelgono formule fatte in casa in situazioni di emergenza o quando l’allattamento non è possibile. Il 59,6% dell'utilizzo delle ricette era stato motivato dalla convinzione che una formula domestica fosse più salutare, mentre altre segnalavano preoccupazioni per i costi o per gli ingredienti delle formule industriali. Simili risultati non hanno mancato di allarmare gli esperti.

I medici sconsigliano le formule fatte in casa

Negli Stati Uniti l'American Academy of Pediatrics (AAP) e la Food and Drug Administration (l'ente federale che si occupa di regolamentare gli standard di sicurezza e salute di cibi e farmaci) hanno sconsigliato fortemente l’uso di formule per neonati preparate con ingredienti di uso domestico.

Il pediatra Ari Brown ha recentemente spiegato al sito Parents come la carenza di alcuni nutrienti essenziali – come il calcio, essenziale per lo sviluppo scheletrico dei bambini e le funzionalità cellulari – può portare i neonati a un deficit che, se prolungato nel tempo, comporta seri rischi per la salute, oltre che per la crescita.

Il dottor Brown ha infatti sottolineato come i neonati e i lattanti abbiamo bisogno di un preciso equilibrio nutrizionale per crescere e svilupparsi correttamente, motivo per cui le formule commerciali sono regolamentate e testate per la piena sicurezza.

I pericoli delle ricette fai-da-te per il latte artificiale

Secondo pediatri ed esperti di nutrizione, le insidie dietro una produzione domestica di un alimento complesso come il latte in formula sono svariate.

Il latte crudo, molto presente nelle ricette reperibili online, è ad esempio un ingrediente che comporta gravi rischi di infezione, poiché può contenere batteri come Salmonella, Listeria ed Escherichia coli. Tutti patogeni che, se contratti da un bimbo nei primi mesi di vita, possono anche risultare fatali. Inoltre, come ha specificato la stessa ricercatrice McAdams, il gioco non vale affatto la candela, poiché il latte crudo non offre alcun vantaggio nutrizionale rispetto a quello pastorizzato.

Oltre al rischio di infezioni, le formule fatte in casa possono poi includere quantità insufficiente di sostanze invece importantissime, come proteine e sali, causando danni ai reni e al fegato, disidratazione e convulsioni. Anche l’insufficiente presenza di ferro, calcio e vitamina D può avere conseguenze gravi, come anemia e rachitismo. McAdams ha anche aggiunto che molte di queste formule si basano su fonti di proteine alternative non consigliate per i neonati, come latte di capra crudo, fegato di pollo o latte di mandorle, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di evitare.

Soluzioni per i genitori

Gli esperti raccomandano ai genitori la massima cautela nel trattare le informazioni che si possono scovare sul Web e consigliano di attenersi alle fonti ufficiali, come i siti ministeriali o le fonti scientifiche istituzionali.

Ad ogni modo, qualora un genitore volesse una maggiore scelta in fatto di latte in formula, oggigiorno il mercato offre numerose alternative "bio" che, benché non comportino benefici molto diversi da quelli offerti dalle formule più comuni, possono soddisfare bisogni legati a particolari scelte alimentari o convinzioni etiche. Esistono infatti formule commerciali sia liquide che in polvere che escludono prodotti OGM o sono a base di latte di capra. L'importante è assicurarsi al momento dell'acquisto che il prodotto rispetti tutte le normative del caso (In Italia fa fede l'approvazione dei regolamenti europei) e che non sia scaduto.