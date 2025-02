video suggerito

Il fumo rimasto sui vestiti o nei capelli può essere dannoso per i neonati? La guida per i parenti fumatori Incontrare per la prima volta un neonato è un momento molto delicato, per questo è importante mettere in pratica alcune accortezze per difenderlo da possibili problematiche legate alla sua salute, soprattutto se si è dei fumatori. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Intervista a Luana Nosetti Professoressa associata presso l’Università degli Studi dell'Insubria e Responsabile del Centro disturbi respiratori del sonno e pneumologia pediatrica Ospedale F. Del Ponte, Varese

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il fumo fa male ai neonati, sia che a fumare sia la mamma durante la gravidanza o qualsiasi persona attorno a lui esponendolo al fumo passivo. Il fumo di sigarette elettroniche o sigarette normali espone i piccoli, come riporta l'American Association of Pediatrician al rischio di SIDS, la sindrome da morte in culla, a complicazioni respiratorie e di salute. Ma c'è un tipo di esposizione al fumo di cui ancora si parla troppo poco, il fumo di terza mano, quello che rimane su indumenti, mani, capelli, superfici e tessuti di chi entra in contatto con i bambini così piccoli. A Fanpage.it la docente Luana Nosetti, professoressa associata presso l’Università degli Studi dell'Insubria e Responsabile del Centro disturbi respiratori del sonno e pneumologia pediatrica Ospedale F. Del Ponte di Varese, ha spiegato le accortezze da mettere in pratica se si fa visita a un neonato e si è fumatori.

Prof.ssa Luana Nosetti (Professore associato presso l’Università degli Studi dell'Insubria e Responsabile del Centro disturbi respiratori del sonno e pneumologia pediatrica Ospedale F. Del Ponte, Varese)

In che modo il fumo è collegato al rischio di morte in culla dei neonati?

La maggior parte dei dati che abbiamo riguardano l'esposizione al fumo passivo dei neonati, che viene considerata un fattore di rischio per la morte in culla. Se l'esposizione al fumo del bambino è iniziata già in gravidanza, perché è figlio di una mamma fumatrice che non ha interrotto la pratica in gravidanza, questo rischio diventa ancora più alto, perché è dimostrato che causi un'alterazione dei geni che codificano per la detossificazione della nicotina. Questi bambini nascono più piccoli e più a rischio di avere problematiche respiratorie tra cui la morte in culla. Tanto che le linee guida della AAP dicono da anni che non si può fumare né in gravidanza, né vicino al bimbo, quando è nato. Ci tengo a sottolineare che nelle nuove linee guida del 2022 lo stesso discorso è stato fatto per la droga, che se assunta dalla madre risulta essere un elemento di rischio per la morte in culla del figlio.

Il fumo che rimane sulle superfici, sugli abiti o nei capelli è anch'esso pericoloso per i neonati?

Per quanto riguarda il fumo di terza mano che si trova sugli indumenti, rimane sui tessuti o nell'abitacolo dell'automobile se si fuma anche al suo interno abbiamo studi che ne verificano la permanenza sulle superfici ma non ricerche che confermino la connessione tra questo fumo e il rischio SIDS per i bambini. Ciò che emerge da alcune ricerche è però che l'esposizione al fumo di terza mano aumenti il rischio nei bambini dell'insorgenza di disturbi respiratori e questo è preoccupante dal momento che spesso il genitore di questa tipologia di fumo non si preoccupa troppo oppure semplicemente, abituato a fumare in macchina, non riesce ad evitare che poi il bimbo ne sia esposto.

Come si deve comportare quindi un parente o un genitore fumatore la prima volta che incontra un neonato?

Se il fumatore ha intenzione di prendere in braccio il neonato è importante che si lavi le mani, il viso e i capelli, poiché delle tracce rimangono su diverse parti del corpo anche se sulle mani di più. Perché è ragionevole pensare che se il fumo in gravidanza da dei problemi documentati, l'esposizione al fumo passivo aumenta il rischio di morte in culla, il fumo di terza mano è meno documentato ma va evitato.

Se il neonato viene portato invece in una casa di fumatori, abituati a fumare anche all'interno, è esposto al fumo?

Sì, poiché nell'aria, nelle pareti, sui divani, nei giocattoli ci sono delle tracce di fumo. I bimbi così piccoli respirano più velocemente e assorbono quanto si trova nell'ambiente circostante, per tanto bisognerebbe dunque evitare di fumare in casa o quanto meno ventilare molto gli spazi e pulirli aspirando a lungo e a fondo.

Anche l'abitacolo dell'automobile intriso di fumo può essere un problema per i neonati?

L'automobile è un ambiente molto delicato per il bebé perché è chiuso, piccolo, composto da tessuti che tendono a trattenere molto. Dunque il piccolo viene trasportato in un ambiente che è pericolosissimo per lui sia se sono i suoi caregiver ad essere fumatori, sia se per esempio l'automobile è di seconda mano e il precedente proprietario era un fumatore.

Lo stesso discorso si può fare anche per i fumatori di sigarette elettroniche?

Certo, è un falso mito che la sigaretta elettronica non dia problemi, è pericolosa sia per il fumatore che per il bambino.