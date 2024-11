video suggerito

Il corso di coccole ai bebè per mamme e papà: "Con il massaggio infantile i genitori comprendono i bimbi" Da metà novembre inizierà un corso di coccole, durante il quale i genitori impareranno i benefici del massaggio infantile per i loro bebè. Tra rilassamento, affetto e comunicazione le famiglie troveranno una loro dimensione intima e benefica.

Intervista a dott.ssa Marcella delle Donne Ostetrica e insegnante AIMI

A cura di Sophia Crotti

A Menaggio, meravigliosa località sul Lago di Como, è sold out un corso di coccole per neonati e genitori.

Si tratta di una serie di incontri rivolti ai neo genitori di bambini di età compresa tra i 3 e i 10 mesi, per insegnare loro l’importanza del massaggio infantile. A Fanpage.it l’ostetrica Marcella Delle Donne, referente del corso “Coccole per neonati”, ha spiegato l’importanza e i benefici di questo tipo di massaggio per i più piccoli, per le loro mamme e i loro papà.

"Le coccole non hanno controindicazioni e sono necessarie per instaurare un rapporto con il proprio bambino, facendolo sentire accolto, sostenuto e amato".

dott.ssa Marcella delle Donne (Ostetrica Asst Lariana)

Che cos'è il massaggio infantile?

Il massaggio infantile è una pratica da tempo diffusa nel Mondo, e che ha raggiungo l'Italia negli ultimi trent'anni, si tratta di uno strumento di comunicazione e contatto tra il neonato e chi si occupa di lui, che permette anche il rilassamento. Nello specifico il massaggio che insegno e per il quale mi sono formata attraverso all' AIMI, ramo italiano dell' Intenrational Association Infant Massage, fonde il massaggio svedese, la riflessologia e il massaggio indiano.

Perché è importante?

È importante perché è uno tra gli strumenti che permettono al genitore di conoscere il proprio bambino, di imparare ad osservarlo e a comunicare con lui. Gli esseri umani, infatti, nascono per comunicare, e lo fanno fin dai primi giorni, il problema è che spesso i genitori si sentono incompetenti rispetto al linguaggio di un neonato, grazie al massaggio infantile imparano anche a captare i segnali che il bebè invia.

Il vostro corso di coccole è andato in breve sold-out, perché i genitori vogliono imparare a massaggiare i propri bambini?

Perché siamo in un momento storico in cui c'è grande povertà nel linguaggio relazionale, si fa molta fatica a codificare le emozioni e a capirle tra adulti, difficoltà che aumenta quando si diventa genitori e si conosce per la prima volta il proprio bambino. I genitori scoprono quanto sia difficile il loro ruolo in una società in cui i social trasmettono loro la convinzione che dovrebbero essere genitori perfetti e manchevoli in nulla. Invece ad essere genitori si impara, giorno per giorno, dal proprio bambino, rispondendo alle sue richieste, cosa che il massaggio infantile permette. Il bambino di conseguenza, poi, impara proprio da come i suoi genitori intervengono per rispondere ai suoi bisogni.

Quali sono i benefici del massaggio infantile per neonato e genitori?

Il massaggio è sicuramente molto rilassante sia per il bambino che per l'adulto che lo pratica, dal momento che il genitore per rassicurare il piccolo si calma e il bimbo, che nei primi anni di vita impara tantissimo ogni giorno a livello psicomotorio, riesce così a scaricare tutte le tensioni accumulate durante la giornata. Non di rado infatti i bimbi, una volta che il massaggio diventa una routine quotidiana, quando finisce la sessione di coccole scoppiano in pianto, perché finalmente stanno scaricando l'energia accumulata nel corso di ore in cui il suo cervello è stato impegnato ad imparare e fare associazioni.

Il rilassamento di genitori e bambini permette ai loro corpi di produrre ormoni come l'endorfina, l'ossitocina e prolattina, e di far diminuire in loro ormoni come il cortisolo e la noradrenalina, legati allo stress.

Il genitore, poi, ripetendo quotidianamente le stesse sequenze per mesi, aiuta il bambino a conoscere il proprio corpo e a coordinare i movimenti. Il bimbo, grazie al massaggio, migliora il proprio ritmo sonno veglia e, grazie alla produzione di specifici ormoni anche l'allattamento. In ultimo il massaggio favorisce il bonding, e dunque la comunicazione tra bambini e genitori.

Esiste un momento della giornata più adatto al massaggio infantile?

Non esiste un momento specifico in cui il massaggio infantile ha più benefici, ma noi consigliamo la sera o il tardo pomeriggio, momento in cui il neonato inizia ad essere più irrequieto e prova quelle che in gergo vengono chiamate coliche, le quali in realtà sono molto rare e che sembrano la risposta a tutto. Sul calar della sera in realtà, spesso il bimbo sta solo cercando di allontanare da sé la tensione accumulata durante l'intera giornata, e in quel momento è bene costruire la routine del massaggio infantile, fatta di una preparazione, di uno specifico ambiente, un particolare sguardo tra genitori e bambini e un incrociarsi di emozioni che fanno rilassare. Ovviamente se alcuni genitori riconoscono che invece sia la mattina il momento più critico per il proprio bambino, possono inserire in quel momento la routine del massaggio.

Ci puoi fare l'esempio di qualche massaggio neonatale utile per esempio il benessere del bebè?

Certo, esistono specifiche sequenze che aiutano i bambini per esempio a liberarsi se hanno un po' di stipsi, sono costipati, o hanno troppa aria nella pancia: con le mani massaggiano delicatamente il pancino in senso orario, facendo delle specifiche sequenze, si lavora poi sugli arti, piegando le gambe dei bebè, infatti, si permette loro di liberarsi dai gas intestinali.

Il corso che proponete parla di coccole, le coccole se ben fatte possono essere benefiche per i piccoli?

Certo, le coccole sono sempre benefiche non hanno controindicazioni e se fatte nel rispetto dell'altro, sono una forma di affetto, rassicurazione, appartenenza, la base per costruire una relazione sana e crescere bambini felici. I bimbi non hanno bisogno di molto se non di sentirsi accolti e legittimati nell'esplorare e sentirsi amati.

Se il bambino è restio nel farsi massaggiare non deve essere forzato, invece?

Assolutamente no, il massaggio infantile non deve essere un obbligo, se il bambino arriva al corso di coccole e dorme o si mette a piangere, rispettiamo il suo desiderio di non essere massaggiato. In quel caso il genitore osserva la sequenza del massaggio che gli altri genitori svolgono e quando il piccolo sarà pronto la rifarà a casa.