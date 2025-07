Il consiglio di Ed Sheeran ai neo-papà: “Siate sempre quelli che si alzano prima e preparano la colazione”

Nel corso di un’intervista al podcast “Not Gonna Lie”, il cantante Ed Sheeran ha racconta la sua nuova vita da papà di due bambine, offrendo un suggerimento ai futuri genitori: svegliarsi per primi, preparare la colazione e godersi i momenti più sereni con i figli. Il cantautore ha anche parlato anche di come la paternità abbia cambiato le sue abitudini, spingendolo a lavorare di giorno e a prendersi più cura della sua salute.

Ed Sheeran, cantautore britannico amatissimo per le sue ballate romantiche, ha due figlie piccole e di recente ha condiviso alcuni consigli sinceri e sorprendenti per chi si appresta a diventare padre per la prima volta. Tra routine quotidiane e scelte di vita più sane, il suo racconto ha offerto uno spunto prezioso per riflettere sul ruolo dei padri oggi, su come prendersi cura dei figli anche attraverso i gesti più semplici e sul valore del tempo trascorso insieme.

Ospite del podcast di Kylie Kelce, Not Gonna Lie, Sheeran ha rivelato il suo "segreto" per una paternità più presente e serena: essere sempre il primo ad alzarsi."Sii sempre essere quello che prepara la colazione e si alza per primo", ha affermato il cantante, spiegando come questo gesto tanto semplice nasconda in realtà un valore enorme, poiché consente di creare uno spazio speciale con le figlie, quando sono più tranquille e di buonumore dopo il sonno. Non solo, Sheeran ha spiegato che questa abitudine rappresenta anche un'opportunità per distribuire meglio i carichi di cura in famiglia, visto che così facendo permette di dare un po' di tregua alla compagna, Cherry Seaborn, lasciandole qualche ora in più di riposo al mattino.

La bellezza dei rituali: dalla colazione alle favole

Secondo Sheeran, il mattino è infatti il momento più bello per i genitori di bambini piccoli: "È quando sono meno arrabbiati, perché si sono riposati e si svegliano felici". Anche la padrona di casa Kylie Kelce, creator e madre di quattro figli, ha confermato le parole dell'artista, affermando che i bambini al mattino "sono la versione migliore di sé stessi: dolci, coccoloni, con la voce più delicata". Sheeran ha poi aggiunto che in quelle ore le sue bambine sono così ben disposte che vogliono persino aiutarlo: si divertono a mettere via i piatti mentre lui li passa loro. Non è solo un modo per sbrigare faccende, ma un modo per condividere tempo di qualità e cominciare a insegnare le prime piccole autonomie, come rassettare il proprio posto a tavola o aiutare i genitori a mettere a posto le stoviglie.

Ma non è solo il "turno del mattino" a piacere a Sheeran: anche la sera ha un fascino speciale. È quello infatti momento in cui può leggere alle figlie decine di storie, finché una di loro si addormenta sulla sua spalla. Un'immagine tanto tenera quanto profonda, che ricorda quanto possano essere importanti i rituali quotidiani per costruire il legame genitore-figlio.

Un cambiamento di vita per amore delle figlie

Al di là dei piccoli riti mattutini e serali, per Sheeran la paternità è stato un terremoto che lo ha portato a cambiare le proprie abitudini in modo radicale. In un'intervista del 2021 alla BBC Radio 1, ha raccontato che la notizia della gravidanza di Cherry è stata una svolta. "Non appena Cherry mi ha detto di essere incinta, la vita è cambiata", ha spiegato. Ha rivisto i suoi ritmi di lavoro, passando dalle nottate in studio a un orario più "da ufficio", dalle 9 alle 17, e ha cominciato a prestare molta piò attenzione anche alla salute, riducendo alcol e cibo poco sano: "So che sembra un cliché, ma essere padre è incredibile. Lo adoro."