video suggerito

“A chi pensa che la gravidanza sia il momento migliore della vita, vorrei dire di provarla”: la storia di Kylie Kylie Kelce ha raccontato nel suo podcast le bellezze e le difficoltà della gravidanza, esperienza per lei tutt’altro che rosea. Spera così di non far sentire sbagliate le donne che si rispecchiano nel suo racconto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylie Kelce è la moglie di un famoso ex-rugbista americano che con il giocatore, Jason Kelce, ha avuto 3 figlie ed ora è incinta del loro quarto bambino. La donna in una puntata del suo nuovo podcast, ha parlato della gravidanza e della maternità in maniera cruda, rivendicando, nonostante le gioie, la possibilità di dire che nessuna delle gestazioni ha rappresentato per lei il momento migliore della vita.

La gravidanza per Kylie Kelce

Kyle Kelce ha da poco iniziato a registrare le puntate del suo nuovo podcast "Not Gonna Lie" che significa "non mentirò" e ha mantenuto la promessa raccontando le emozioni provate per ogni gravidanza vissuta fino a quel momento. "Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che mi si avvicinano quando ho il pancione, per dirmi: Non è il periodo più bello della tua vita? Davvero vorrei tirare loro un pugno" ha detto la donna, come riporta Today.com, affermando di amare molto i suoi bambini ma di odiare terribilmente la gravidanza.

Kelce ha continuato poi nel podcast specificando che non vuole essere scortese nei confronti di chi fatica ad avere una gravidanza e la sta cercando: "So di essere molto fortunata ad essere rimasta incinta, ma parlando della mia esperienza personale odio lo stato fisico ed emotivo in cui la gestazione mi lascia ogni volta".

La donna ha raccontato che quando era incinta si è sempre sentita molto sotto giudizio, motivo per cui ha deciso di non realizzare un gender reveal per mostrare il sesso dei suoi bambini, nonostante il compagno fosse famoso e forse molte testate avrebbero preferito un annuncio pubblico. "Quando ho scoperto la mia seconda gravidanza mi sono sentita diversa, e mi sono dunque convinta di essere in attesa di un figlio maschio" ha raccontato Kelce, ad oggi mamma di 3 bambine femmine. Questa sua convinzione l'ha portata a provare un po' di sconforto inizialmente, dopo aver scoperto di essere in attesa nuovamente di una bambina. La mamma racconta di aver pianto ininterrottamente per mezz'ora tra le mura di casa sua e di essersi odiata per questo, complici gli ormoni. Ha voluto però raccontarlo nel suo podcast per essere sincera e per dire che la gravidanza può essere anche questo e una donna non deve sentirsi sbagliata per ciò che prova. "La mia secondogenita poi si è rivelata essere una bambina meravigliosa e sana, tutto ciò che io e il mio compagno desideravamo".

Aver raccontato in maniera cruda la sua visione della gravidanza come un periodo tutt'altro che roseo e caratterizzato da uno stato emotivo anche di crisi, che mai avrebbe pensato di sperimentare, la sta aiutando, come racconta nel podcast a vivere diversamente la gravidanza in corso. "Tutto ciò che voglio oggi è avere un bambino sano, ma vivo questa gravidanza in maniera diversa dalle precedenti" Kelce ha infatti dovuto far fronte a un aborto spontaneo, il dolore provato è stato tanto forte da farle vivere con maggior consapevolezza e più cautamente questa quarta gravidanza. "Solo una cosa non è cambiata: odio essere incinta è un'esperienza tutto fuorché piacevole, se dovessi dare un voto darei 0 su 10" ha concluso nel podcast.