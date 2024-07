video suggerito

Il cambiamento climatico comporta effetti negativi anche sul cervello dei bambini: lo studio Un team di ricercatori ha studiato gli effetti delle temperature estreme sulla struttura cerebrale dei bambini, notando rilevanti alterazioni soprattutto se l’esposizione a climi troppo calci o troppo rigidi avviene nel momento cruciale di sviluppo della materia bianca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il clima impazzito che negli ultimi anni ha fatto registrare temperature record e fenomeni atmosferici estremi potrebbe comportare rischi a lungo termine anche sulla salute del cervello dei bambini.

A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature che, a differenza di altre ricerche che in passato si sono soffermate maggiormente sugli effetti del climate change nei comportamenti e la salute mentale dei più piccoli, ha provato indagare l'impatto sulla struttura stessa del cervello dei bimbi.

I bambini sono sensibili ai cambi di temperatura

Un team internazionale di studiosi spagnoli, americani e olandesi ha condotto la ricerca partendo da una premessa nota: i bambini sono particolarmente suscettibili ai cambiamenti di temperatura a causa del loro meccanismo di termoregolazione non completamente sviluppato.

Leggi anche Una mamma racconta su TikTok cosa succede dopo aver fatto guardare ai figli i cartoni di una volta

Tuttavia, lo studio ha esplorato anche come la struttura cerebrale, in particolare la materia bianca, possa subire alterazioni significative in caso di esposizione a climi estremi.

La ricerca: metodo e risultati

Il team ha analizzato un gruppo di 2.681 bambini inclusi in uno studio prospettico sulla popolazione Rotterdam, concentrandosi su famiglie con un alto livello di istruzione e reddito per escludere variabili socio-economiche.

L'esposizione alla temperatura è stata stimata tramite modelli ambientali applicati dalla gravidanza all'infanzia fino all'adolescenza. Per osservare lo sviluppo e l'integrità della materia bianca, sono state utilizzate tecniche avanzate di risonanza magnetica.

Un'analisi statistica ha permesso di associare le temperature di esposizione con lo sviluppo cerebrale, evidenziando che l'esposizione a freddo intenso (sotto i 3 °C) dal terzo mese di gravidanza fino ai 15 mesi di vita e l'esposizione al caldo (sopra i 20 °C) dai 9 mesi ai 2,6 anni erano associate a maggiori alterazioni nella struttura cerebrale tra i 9 e i 12 anni.

L'impatto del clima sulla materia bianca

Gli effetti più significativi sono stati osservati nel periodo tra il terzo mese di gravidanza e i 2,6 anni di età, fase cruciale per lo sviluppo della materia bianca del cervello.

Questo periodo rappresenta una rapida accelerazione nello sviluppo cerebrale, e l'esposizione a temperature estreme in questa fase potrebbe influire negativamente sulla struttura cerebrale dei bambini.

Prospettive e implicazioni future

La scoperta apre nuove prospettive, sollevando preoccupazioni sul futuro dei bambini in un mondo dal clima incerto. Le differenze socio-economiche giocano infatti un ruolo cruciale: i bambini provenienti da quartieri meno abbienti sono spesso più esposti alle temperature estreme a causa della mancanza di adeguati sistemi di riscaldamento e climatizzazione.

Questa ricerca suggerisce che politiche mirate e interventi socio-economici potrebbero essere necessari per proteggere la salute cerebrale dei bambini in un contesto di cambiamento climatico continuo.