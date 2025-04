video suggerito

I figli di due migliori amiche si innamorano e si sposano vent'anni dopo: la storia di Maggie e Malachi Amici fin dall'infanzia grazie al legame tra le loro madri, Maggie e Malachi sono cresciuti insieme fino a innamorarsi. Nonostante la distanza e i cambiamenti della vita, i due si sono sempre ritrovati e oggi sono marito e moglie. La loro storia, raccontata sui social, ha il sapore di una favola diventata realtà: "Abbiamo realizzato il sogno di tutte le migliori amiche".

È una di quelle storie che sembrano uscite da un romanzo, e invece è tutta vera. Abby Vander Wiele e Rachel Cooper si conoscono da una vita: amiche inseparabili fin dai tempi del college, hanno condiviso momenti, sogni e perfino la maternità. A soli quattordici giorni di distanza, nel 2005, sono nati i loro figli: Maggie e Malachi. Cresciuti fianco a fianco, tra giochi, vacanze e attività in chiesa, hanno costruito un legame speciale, alimentato dalla profonda amicizia che univa le loro famiglie. Nessuno avrebbe immaginato che quell’affetto infantile si sarebbe trasformato in amore. E invece, oggi, Maggie e Malachi sono marito e moglie. A raccontarlo è stata proprio Maggie, che sui social ha condiviso la loro incredibile storia:"Il sogno di tutte le migliori amiche è diventato realtà"

Un legame nato tra giochi e fotografie

Fin dai primi anni, Maggie e Malachi erano inseparabili. Abby, fotografa di professione, ha recentemente ricordato al sito americano Today.com quei momenti in cui, non appena li metteva davanti all’obiettivo, i due bambini si cercavano istintivamente, prendendosi la mano prima di mettersi in posa. Cresciuti all’interno della stessa comunità e circondati dalle stesse famiglie, il rapporto tra i due amichetti si è poi rafforzato nel corso degli anni, anche grazie al forte legame tra le loro madri.

Credits: TikTok/@maggieecooperr

"Eravamo sempre insieme", ha raccontato Abby. E anche per i due bambini, giocare insieme in cortile o durante gli incontri in chiesa era diventata la normalità. Quando poi, intorno ai cinque anni, il piccolo Malachi fece la sua prima proposta di matrimonio a Maggie, Abby e Rachel iniziarono a coltivare una suggestione: chissà se quell'amicizia si sarebbe potuta evolvere in qualcosa di più?

La distanza non ha spezzato il filo

Quando la famiglia Cooper si trasferì a oltre 900 miglia di distanza, in Florida, tutto sembrava però destinato a cambiare. Senza un rapporto quotidiano, le vite di Maggie e Malachi sembravano destinate a prendere direzioni differenti. Eppure, né la distanza né il tempo passato lontani sono mai riusciti a spezzare del tutto quel legame. Certo, le visite reciproche erano più rare ma sempre cariche di emozione.

Abby e Rachel hanno ricordato in particolare una vacanza durante la quale Maggie e Malachi, che ai tempi avevano 13 anni, avevano passato ore in piscina a ridere e giocare, mentre gli adulti osservavano da lontano, iniziando a intuire che quel legame stava diventando qualcosa di più. "Abbiamo cominciato a pensare: ok… forse c’è una cotta", ha dichiarato Abby.

Malachi e Maggie, in mezzo alle loro madri Rachel e Abby.

Credits: TikTok/@maggieecooperr

Lettere d’amore e un patto tra mamme

Nonostante i chilometri, Maggie e Malachi rimasero così sempre in contatto scambiandosi lettere e messaggini e all'età di 16 anni divennero ufficialmente una coppia. Nessuno dei due aveva mai frequentato altre persone: "Ogni volta che un ragazzo mi si avvicinava, pensavo: ‘Non è come Malachi’", ha confessato Maggie ai cronisti di Today.

Infine, a distanza di anni, quella promessa fatta sul parco giochi è così diventata reale. Malachi ha chiesto nuovamente la mano di Maggie, questa volta con un anello e una canzone scritta apposta per lei. I due ragazzi, oggi ventenni, celebreranno il loro primo anniversario di matrimonio ad agosto. "Quali erano le probabilità?", si chiede ancora Abby . Ma forse, quando le radici sono così profonde, non si tratta di probabilità: è semplicemente destino.