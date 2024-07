video suggerito

Attenzione ai bambini narcisisti, lo saranno anche da adulti: quali sono i comportamenti cui prestare attenzione Secondo i ricercatori, il narcisismo tende a diminuire con il passare degli anni, ma i bimbi che nell’infanzia mostrano tratti narcisisti probabilmente manterranno tale caratteristica anche da adulti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I bambini sono narcisisti per natura, ma se la maggior parte di loro attenua questo tratto durante la crescita, i piccoli più egocentrici rimangono pieni di sé anche da adulti.

A dirlo è uno studio pubblicato dall‘American Psychological Association che ha indagato l'evoluzione delle peculiarità comunemente associate al comportamento ego-riferito (come il senso di superiorità o uno spiccato individualismo) attraverso le varie fasi della vita. Dal lavoro degli psicologi è quindi emerso che, in generale, le persone tendono a diventare meno narcisiste con l'avanzare dell'età, ma coloro che sono più vanitosi e presuntuosi rispetto ai loro coetanei durante l'infanzia, spesso conservano tale aspetto per tutta la vita.

Esistono tre tipi di narcisismo

La ricerca guidata dal dottor Ulrich Orth dell'Università di Berna, è stata pubblicata sulla rivista Psychological Bulletin e si è avvalsa dei dati raccolti da 51 studi longitudinali che avevano esaminato come i livelli di narcisismo dei partecipanti cambiassero nel tempo.

Leggi anche Un bambino su due con ADHD soffre di problemi emotivi: lo studio e perché la scoperta può essere una buona notizia

Il campione totale contava 37.247 partecipanti (di cui 52% donne e 48% uomini) le cui età si aggiravano tra gli 8 e i 77 anni. La provenienza dei vari soggetti era perlopiù concentrata tra Stati Uniti, Canada e Europa occidentale, ma alcuni gruppi provenivano anche da studi tenutisi in Cina e Nuova Zelanda.

Per valutare in modo coerente lo sviluppo delle tendenze ego-riferite attraverso l'età, i ricercatori hanno distinto tre tipi di narcisismo: agentic, antagonista e nevrotico.

Il narcisismo agentic (traducibile come "assertivo") include sentimenti di grandiosità o superiorità e un forte bisogno di ammirazione

(traducibile come "assertivo") include sentimenti di grandiosità o superiorità e un forte bisogno di ammirazione Il narcisismo antagonista si caratterizza per l'arroganza, il senso di avere una sorta di "diritto naturale" su ciò che si desidera ("tutto gli è dovuto" direbbero le nostre nonne), insensibilità e bassa empatia

si caratterizza per l'arroganza, il senso di avere una sorta di "diritto naturale" su ciò che si desidera ("tutto gli è dovuto" direbbero le nostre nonne), insensibilità e bassa empatia Il narcisismo nevrotico coinvolge invece si caratterizza da una forte componente di disgregazione emotiva e ipersensibilità.

Il narcisismo è un tratto di personalità stabile?

Nel complesso, i ricercatori hanno osservato che tutti e tre i tipi di narcisismo diminuiscono dall'infanzia alla vecchiaia, con un "debole" declino per il narcisismo agentic e un declino "moderato" per quello antagonista e nevrotico.

Tuttavia, il livello di narcisismo delle persone rispetto ai loro coetanei non cambia significativamente nel tempo. In altre parole, coloro che erano più narcisisti della media da bambini restano narcisisti anche da adulti.

"Ciò si è verificato anche per periodi di tempo molto lunghi, il che suggerisce che il narcisismo sia un tratto della personalità stabile" ha spiegato Orth.

Come evidenziato dagli stessi autori della ricerca però, la maggior parte dei dati analizzati proviene dai cosiddetti Paesi occidentali, dunque è possibile che i risultati siano stati influenzati da fenomeni culturali che in altre parti del Mondo potrebbero portare a conclusioni differenti.

Orth ha anche suggerito che ulteriori studi dovrebbero indagare i motivi del declino del narcisismo con l'età.

"Una teoria suggerisce che i ruoli sociali che assumiamo in età adulta, ad esempio come partner, genitore, dipendente e così via, portino allo sviluppo di caratteristiche di personalità più mature, tra cui livelli inferiori di narcisismo" ha concluso, sottolineando come i risultati ottenuti potrebbero essere di estrema importanza per i prossimi studi psicologici e sociali, visto che alti livelli di narcisismo influenzano profondamente non solo la vita delle persone narcisiste, ma anche quella delle loro famiglie e dei loro amici.