I 5 motivi che potrebbero nascondersi dietro all’iperattività dei bambini

A cura di Sophia Crotti

Come spiega il Manuale Diagnostico dei disturbi Mentali (DSM), la diagnosi di ADHD nei bambini è strettamente legata all'iperattività, ossia uno stato di distrazione e impulsività che i bimbi con questa diagnosi manifestano molto più dei loro coetanei.

L’iperattività dei bambini si manifesta spesso con la loro difficoltà a stare fermi, con il desiderio di dimenare mani e gambe, di alzarsi anche quando gli altri sono seduti o di correre ed arrampicarsi.

Tutti questi atteggiamenti, però, non sempre sono correlati ad una diagnosi di ADHD, talvolta il corpo dei piccoli sta semplicemente esternando altre problematiche, che vanno da un periodo di forte stress, alla fatica a prendere sonno di notte, ad una malattia della tiroide.

Eccessivo stress e stanchezza

Lo stress che i bimbi vivono quando nella loro vita vi è uno stravolgimento della routine, come riporta la psicologa clinica Charissa Chamorro, sul sito Parents, come la nascita di un fratellino, un trasloco, o il cambiamento della scuola, è una delle cause dell’iperattività nei bambini.

Problemi legati alla salute mentale

I bimbi che soffrono di disturbi d’ansia o che sono stati traumatizzati da una qualche situazione, potrebbero manifestare il loro malessere attraverso l’iperattività, per questo se si vedono dei cambiamenti repentini nel loro comportamento, è bene indagarne il motivo con uno specialista.

Come spiega anche il Manuale MSD, adolescenti e bambini che sono iperattivi potrebbero nascondere patologie come depressione, o il disturbo da disregolazione dell’umore.

Patologie mediche

Alcune malattie possono portare i bambini a diventare iperattivi, tra queste vi è l’ipertiroidismo. Questa patologia, come spiega il manuale MSD porta l’organismo ad accelerare le sue attività e dunque i bimbi a diventare iperattivi o molto ansiosi.

Sedentarietà

Lo sport, come spiega uno studio pubblicato sulla National Library of Medicine, ha benefici proprio sui bambini con diagnosi di ADHD ed iperattività. Lo studio riporta che anche una sessione di 20 minuti di sport aerobico aiuta i piccoli a rilasciare lo stress fisico, il loro desiderio di correre, muoversi e agitarsi anche quando tutti sono fermi. Proprio per questo è importante iscrivere i bimbi ad uno sport che permetta loro di scaricare tutta la loro energia e attività.

Mancanza di sonno

Una ricerca pubblicata sulla National Library of Medicine ha confermato che i disturbi del sonno nella prima infanzia si traducono spesso in iperattività già attorno ai 5 anni.

In generale accade che i bimbi con diagnosi di ADHD tendano ad avere un rilascio di melatonina nel loro corpo in ritardo, che dunque non consenta loro di dormire a sufficienza e li renda il giorno dopo molto più agitati.