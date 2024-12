I 4 tipi di foto che non dovresti mai pubblicare durante il Natale: “Sono un pericolo per i bambini”

video suggerito

Il periodo natalizio è un momento speciale per molte famiglie, un’occasione in cui si creano ricordi preziosi e si condividono attimi di felicità, magari attraverso scatti dei bambini mentre incontrano Babbo Natale o si divertono con maglioni festivi. Tuttavia, un esperto ha recentemente lanciato un appello a tutti i genitori, invitandoli a riflettere con maggiore attenzione prima di pubblicare immagini dei propri figli sui social media.

I rischi nascosti delle condivisioni online

La diffusione dei social media ha cambiato radicalmente il nostro modo di documentare eventi significativi, come le feste natalizie. Questi strumenti ci permettono di condividere facilmente momenti speciali con amici e familiari, tuttavia molto spesso ci si dimentica di quanto la Rete sia un mondo vasto e imprevedibile. Una volta pubblicato un contenuto, infatti, è molto difficile mantenerne il pieno controllo e con un semplice clic qualsiasi immagine può finire nelle mani di perfetti estranei ed essere usata in modo improprio.

Per questo Vasilii Kiselev, CEO e cofondatore della Legacy Online School, ha recentemente sollecitato i genitori a una riflessione approfondita prima di postare qualsiasi foto dei propri bambini. "È importante pensare due volte prima di pubblicare immagini dei nostri figli, soprattutto durante il periodo natalizio", ha spiegato Kiselev nel corso di un intervento ripreso dal quotidiano britannico The Sun. "Sembra qualcosa di innocuo, ma è fondamentale considerare i rischi e le possibili conseguenze di una condivisione eccessiva di informazioni personali online".

L'esperto ha poi passato al setaccio quattro particolari tipologie di contenuti che, se diffusi con troppa leggerezza, potrebbero mettere a rischio la sicurezza e la stessa incolumità dei bambini.

Foto che rivelano troppo: evitare i luoghi identificabili

Un primo aspetto da considerare riguarda le immagini che potrebbero svelare la posizione geografica in cui sono stati scattati gli scatti. Anche una foto che ritrae i bambini davanti a casa o alla scuola, se condivisa sui social, può rendere facilmente individuabile la loro posizione a chi non conosce la famiglia. In più, se l'immagine ritrae un luogo di vacanza, potrebbe offrire un'informazione utile a eventuali ladri d'appartamento per sapere quando colpire indisturbati nella casa di famiglia.

L’esperto suggerisce dunque di evitare luoghi troppo riconoscibili e di non usare hashtag o geotag che possano rivelare dettagli specifici, come il nome della scuola o il quartiere in cui si vive. "Un buon consiglio è quello di creare un account separato sui social, destinato esclusivamente a parenti e amici stretti", consiglia Kiselev. In questo modo, la condivisione dei ricordi può avvenire in un contesto più privato e sicuro.

Foto che mostrano identificativi personali

Un altro pericolo riguarda le foto che rivelano dettagli personali dei bambini, come il nome sui vestiti, le etichette o gli oggetti personalizzati. Questi elementi possono essere utilizzati da malintenzionati per identificare facilmente il bambino e ottenere informazioni sensibili che potrebbero essere sfruttate per irretire o adescare il piccolo.

Kiselev consiglia di fare attenzione a questi particolari e, se necessario, di rimuoverli tramite l'editing delle foto. Tuttavia, aggiunge, il modo più sicuro è semplicemente quello di evitare di scattare immagini in cui questi identificativi siano visibili.

Foto con altri bambini

Quando si condividono foto di feste o eventi in cui sono presenti altri bambini, è importante rispettare la privacy degli altri bimbi e delle loro famiglie. Molti genitori, infatti, potrebbero non essere a loro agio con l'idea di vedere le foto dei propri figli sui social. Per evitare malintesi, Kiselev raccomanda di chiedere sempre il permesso prima di pubblicare immagini che includano bambini altrui. "Non tutti sono d'accordo con la condivisione della propria vita online, soprattutto quando si tratta dei propri figli", avverte.

Foto di vita privata

Infine, l'esperto mette in guardia anche contro la pubblicazione di foto spontanee che ritraggono momenti privati, come quelli trascorsi in casa la mattina di Natale o durante il gioco. Sebbene queste immagini siano spesso cariche di affetto e significato personale, la loro condivisione online può invadere la sfera intima del bambino e della famiglia. Inoltre, la scelta dell'abbigliamento dei bambini è un altro aspetto da considerare, soprattutto per evitare che indumenti troppo casual possano diventare oggetto di manipolazioni o condivisioni indesiderate su siti che potrebbero ledere la dignità dei soggetti ritratti.