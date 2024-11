video suggerito

"Guardare video hot ogni giorno mi rende un genitore migliore": il racconto di una mamma Una donna ha recentemente spiegato ai media britannici di concedersi qualche minuto di video espliciti ogni giorno, prima di andare a prendere i bambini a scuola: "In questo modo affronto meglio la giornata e sono pronta ad interessarmi dei figli con il sorriso"

Una mamma inglese di tre figli di 49 anni ha recentemente raccontato come il suo segreto per essere una mamma più rilassata e attenta risieda in un’abitudine poco comune: guardare video hot ogni giorno prima di andare a prendere i figli a scuola. Nel suo racconto, pubblicato sul quotidiano britannico The Sun, la donna (che ha preferito restare anonima) ha spiegato come prendersi dieci minuti per sé stessa prima di andare ad occuparsi dei bambini le permetta di affrontare meglio la giornata e i doveri di genitore.

Un pregiudizio da sfatare

Kellie James – questo il nome di fantasia ripreso anche dal Mirror – ha raccontato che nonostante la società sia cambiata e diventata molto più aperta rispetto a certi argomenti, le donne che guardano video a luci rosse – soprattutto se madri –sono ancora viste con sospetto. Tuttavia, secondo lei, questo "tabù" è infondato.

Kellie è infatti convinta che la possibilità di concedersi una piccola pausa con contenuti audaci, la aiuti a non diventare una mamma stressata e pronta a lamentarsi non appena i figli escono da scuola. Secondo la donna, bastano pochi minuti passati con se stessa per sentirsi subito più serena e pronta ad ascoltare i racconti dei bambini con sorrisi e partecipazione, senza tracce di nervosismo o insofferenza.

Ci sono benefici per la salute mentale?

Nonostante il consumo di contenuti per adulti sia ancora prevalentemente associato agli uomini, negli ultimi anni sempre più donne stanno accedendo a questi siti. Secondo un sondaggio di Ofcom analizzata dal The Guardian durante la pandemia di Covid-19, ad esempio, nel settembre 2020 il 16% delle donne con accesso a Internet ha affermato di aver visitato siti porno, una percentuale che sale a circa un terzo del campione tra le donne più giovani.

Immagine di repertorio

Alcuni studi recenti indicano poi che guardare contenuti per adulti possa avere effetti positivi. Il Mirror cita una ricerca pubblicata nel 2021 su Oxford Academic dal titolo eloquente (The Benefits of Pornography), la quale ha evidenziato che il consumo di pornografia può avere un impatto positivo sul benessere sessuale, sulla salute mentale, sull'autostima e sull'accettazione del proprio corpo. Inoltre, può favorire un approccio più sicuro ai rapporti sessuali e aumentare la consapevolezza sulle diverse identità sessuali. Per molte persone, la visione di video audaci può anche essere un efficace antistress in grado di alleggerire la tensione accumulata durante la giornata.

Gli esperti mettono in guardia dagli eccessi

Nonostante i potenziali benefici, gli esperti mettono in guardia dal rischio di un uso eccessivo. Un consumo smodato di pornografia potrebbe avere infatti effetti negativi sulla qualità della vita, soprattutto se l'uso si trasforma in abuso e crea una forma di dipendenza in chi fruisce di simili contenuti. Recenti ricerche hanno infatti associato l’uso compulsivo di pornografia a sintomi di depressione e ansia, nonché a un rischio maggiore di veder calare la propria partecipazione alla vita sentimentale e sessuale nella vita reale.