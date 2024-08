video suggerito

Grembiuli verdi per una scuola più inclusiva: la novità in un istituto del Salento L’Istituto comprensivo di Salice Salentino-Guagnano (Lecce) ha recentemente approvato la decisione d’introdurre già a partire dal prossimo anno scolastico nuovi grembiuli verdi a quadretti per i neo-iscritti della scuola d’infanzia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Istituto comprensivo di Salice Salentino-Guagnano, situato nella provincia di Lecce, si prepara a introdurre un'importante novità per il prossimo anno scolastico: tutti gli alunni della scuola dell’infanzia indosseranno un grembiule verde a quadretti.

La nuova divisa, che sostituirà i tradizionali grembiuli rosa e azzurri, è stata introdotta con l'obiettivo di promuovere valori come l’uguaglianza, l'accettazione delle diversità e il rispetto reciproco fin dalla tenera età.

Nuovi colori per superare pregiudizi e stereotipi

Il cambiamento, frutto di un percorso iniziato nel settembre 2023 grazie a una proposta della Commissione “Pari opportunità, politiche di genere e diritti civili” del Comune di Guagnano, è stato approvato dal Collegio dei docenti dell'Istituto.

Sebbene la decisione non abbia ottenuto un consenso unanime, il dirigente scolastico, Michele Serra, ha presentato l'iniziativa ai genitori come una grande opportunità educativa.

Serra ha spiegato che l'introduzione del grembiule verde mira a eliminare i tradizionali stereotipi di genere associati ai colori rosa e azzurro, favorendo così una formazione più inclusiva e libera da condizionamenti.

La decisione verrà però attuata gradualmente, a partire dai bambini di nuova iscrizione nei comuni di Salice Salentino e Guagnano, con l’obiettivo di uniformare l’abbigliamento di tutti gli alunni negli anni a venire.

Il dirigente ha tenuto a sottolineare che questa scelta non si limita a un semplice cambiamento estetico, ma rappresenta un atto educativo per formare cittadini consapevoli e rispettosi delle diversità. Secondo Serra, infatti, crescere senza il peso di stereotipi di genere è fondamentale per sviluppare rispetto reciproco e consapevolezza sociale.

Un cambiamento condiviso

L’iniziativa dell'Istituto di Salice Salentino-Guagnano non è però isolata: altre scuole nel Salento hanno già adottato misure simili, anche se il fenomeno rimane ancora poco diffuso. Tuttavia, l’introduzione del grembiule verde punta a muovere un ulteriore passo in direzione di un’educazione volta a valorizzare l'individualità di ogni bambino e a costruire un ambiente scolastico più equo e inclusivo.

Serra si è detto convinto che questa iniziativa contribuirà a creare una scuola in cui ogni bambino possa sentirsi libero di esprimere la propria personalità senza timore di giudizi, mettendo così le basi per una società più giusta e rispettosa delle differenze.