Finto take away per evitare i capricci a tavola: il trucco di una mamma fa impazzire i genitori

Convincere i bambini a mangiare ciò che c’è nel piatto non è sempre facile, soprattutto se la pietanza in questione prevedere verdure o ingredienti poco graditi. Alex MacLaren, madre di tre figli, ha però escogitato un trucco tanto semplice quanto geniale per aggirare le resistenze dei suoi piccoli schizzinosi: far credere loro di aver ordinato d'asporto per provare qualche nuova leccornia. Il risultato? Un successo clamoroso.

Il trucco del finto take-away

L’idea è nata quasi per gioco. Alex, consapevole di quanto i suoi figli si entusiasmino ogni volta che la famiglia ordina cibo da asporto, ha infatti raccontato in un video postato su TikTok di aver deciso di sfruttare quella stessa eccitazione per servire un pasto preparato interamente da lei.

Nel filmato la donna si è infatti ripresa mentre estraeva da finti sacchetti per l'asporto un cena di minestrone con tortellini, pollo alla cacciatora con riso e una cheesecake per dessert. Dopo aver sistemato tutto in classiche vaschette da take-away, Alex ha quindi ha annunciato ai bambini di aver ordinato da un nuovo ristorante italiano. "Chi vuole la zuppa e chi il pollo?", ha chiesto Alex nel video, mentre i piccoli si accalcavano intorno al tavolo impazienti di cominciare.

Grazie a questo innocente inganno, i figli non solo hanno spazzolato tutto, ma non si sono nemmeno accorti che quella cena l’avevano già mangiata in passato. "L’avevo cucinata altre volte, quindi non mi sorprende che l’abbiano gradita, ma sono rimasta scioccata dal fatto che non abbiano riconosciuto nulla", ha raccontato la donna, ancora divertita.

Creatività e risparmio

Come sottolineato dalla stessa Alex, dietro il divertente stratagemma non i nasconde però solo il desiderio di evitare sfiancati contrattazioni per invitare i figli a mangiare il loro pasto, ma anche un problema comune a sempre più famigli: il costo sempre più importante del cibo da asporto. "Ordiniamo raramente, perché per una famiglia può essere davvero costoso", ha spiegato la madre. Così, con un po’ di inventiva, ha trovato il modo di offrire ai suoi figli la stessa emozione senza intaccare il bilancio familiare. E se il trucco ha funzionato così bene, perché non riprovarci?

Un successo anche online

Il video, pubblicato su TikTok, ha superato i 2,9 milioni di visualizzazioni e ha raccolto migliaia di commenti entusiasti. Alcuni utenti hanno ammesso che sarebbero stati ingannati anche loro. "Se pensassi che ogni pasto è una consegna a domicilio, lo mangerei tutto", ha scritto qualcuno. Anche alcuni esperti hanno definito l’idea di Alex un esempio brillante di mommy marketing: rendere un cibo più appetibile ai bambini semplicemente cambiando il modo in cui viene presentato.

Un espediente che dimostra come, spesso, ciò che fa la differenza non è tanto il contenuto del piatto, quanto il contesto con cui viene offerto. E anche se replicare il trucco potrebbe non essere sempre facile ("Almeno uno dei miei figli è quasi sempre in casa con me, non so quanto spesso riuscirò a rifarlo senza farmi scoprire"), MacLaren ha già promesso che ci riproverà. Perché, a volte, la miglior ricetta per far mangiare i bambini è un pizzico di fantasia servito in una confezione da asporto.