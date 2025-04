video suggerito

Essere genitori ipercontrollanti cresce bimbi insicuri e incapaci di scegliere. Lo studio: "È puro maltrattamento" Secondo uno studio italiano l'iperprotezione genitoriale dovrebbe rientrare tra le forme di maltrattamento infantile riconosciute dall'OMS, dal momento che incide sulla psiche dei minori e sul loro sviluppo, al pari dei traumi infantili.

A cura di Sophia Crotti

Comportarsi da genitori ipercontrollanti può essere considerata una forma di maltrattamento dei minori? È da questa domanda che hanno preso avvio le due ricerche pubblicate su altrettante importantissime riviste scientifiche: Child Abuse & Neglect e Journal of Affective, e realizzate dal dipartimento di psicologia dell'Università di Torino insieme ad un team dell'Università Europea di Roma.

Gli effetti sui figli dell'ipercontrollo dei genitori

Per comprendere se lo stile genitoriale controllante e intrusivo dei genitori avesse un impatto violento sulla psiche degli individui, potendo rientrare dunque tra i traumi infantili, i ricercatori hanno sottoposto, nel primo studio, 71 partecipanti a un elettroencefalografia di 5 minuti, durante lo stato di riposo.

Prima di eseguire l'esame, ai partecipanti sono stati sottoposti una serie di questionari, volti a individuare lo stile genitoriale sia della madre che del padre e la percezione di aver vissuto dei traumi infantili.

Dai risultati è emerso che gli individui che avevano un'alta percezione della genitorialità disfunzionale delle figure adulte che li avevano cresciuti registravano un’associazione notevole tra il controllo materno percepito e un aumento della connettività nella banda theta tra la Salience Network e la Central Executive Network. Questa caratteristica portava dunque gli individui a ritenere il mondo e ogni situazione sempre potenzialmente minacciosa. L'alterazione dell'architettura funzionale del cervello degli individui ha riconfermato il fatto che questo stile genitoriale è a tutti gli effetti percepito dalla mente del bambino come un trauma infantile. Gli effetti sul cervello degli adulti esaminati, infatti, secondo i ricercatori erano gli stessi di chi aveva vissuto un abuso emotivo, fisico, sessuale o forme di negligenza fisica ed emotiva.

La seconda ricerca ha coinvolto invece 82 partecipanti e si è occupata di studiare in che modo aver vissuto i traumi legati ad una genitorialità disfunzionale portasse il cervello a rispondere a stimoli legati all'attaccamento. Dall'analisi è emerso che avevano un aumento di connettività nel cervello, in particolare nella banda alpha tra la corteccia cingolata anteriore (ACC) e il giro sopramarginale sinistro (lSMG). Questa caratteristica era associata ad una difficoltà di regolazione emotiva degli individui.

Perché è meglio evitare di essere genitori troppo presenti

Il controllo generale eccessivo, spiegano dall'Università di Torino, sarebbe a tutti gli effetti una forma di genitorialità disfunzionale, semplicemente più subdola, perché spesso invisibile, rispetto ad altre forme di abusi.

L'ipercontrollo e l'intrusivitià delle madri e dei padri, nei confronti dei figli, hanno come ripercussioni su di loro danni profondi alla struttura cerebrale e l'incapacità di questi figli, una volta adulti, di agire in autonomia o di prendere delle decisioni per la propria vita. La professoressa Rita Ardito del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, che ha coordinato il gruppo di ricerca ha così spiegato la grande rivoluzione proposta dalla loro indagine. "Se i traumi infantili come abusi o trascuratezza sono ormai da tempo riconosciuti come fattori di rischio per la salute mentale dei bambini, non si conosceva ancora l'impatto sulla loro psiche degli stili genitoriali meno visibili. Dalla nostra ricerca si evince che il controllo eccessivo esercitato dai genitori limita fortemente l'esplorazione dell'ambiente del bambino e la sua autonomia, impedendogli du avere fiducia in se stesso e di sviluppare capacità decisionali".

La proposta conclusiva del team di ricerca, appurato che uno stile genitoriale troppo controllante agisca sulla psiche e sullo sviluppo dei bambini allo stesso modo di un trauma infantile è quella di inserire la genitorialità ipercontrollante tra le forme di maltrattamento infantili riconosciute dall'OMS.